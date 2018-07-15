حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر الشيخ.. صور

قادت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين بكفر الشيخ، حملة مكبرة استهدفت إزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة البناء عليها، والتصدي لظاهرة التعدي على أملاك الري والصرف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.



وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من حالات التعدي بمساحة 1000 ألف متر مربع حتى سطح الأرض، ورفع مخلفات الهدم من خلال معدات وأجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، في وجود قوة أمنية من مركز شرطة قلين ومديرية أمن كفر الشيخ.



ومن جانبها، شددت رئيس مركز ومدينة قلين، على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة، للمخالفات المقامة على أراضي أملاك الدولة، وعدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وقوة واستعادة هيبة الدولة على أراضيها.

