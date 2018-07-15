ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر الشيخ.. صور

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:45 م
صدى البلد
محمود زيدان
قادت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين بكفر الشيخ، حملة مكبرة استهدفت إزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة البناء عليها، والتصدي لظاهرة التعدي على أملاك الري والصرف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من حالات التعدي بمساحة 1000 ألف متر مربع حتى سطح الأرض، ورفع مخلفات الهدم من خلال معدات وأجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، في وجود قوة أمنية من مركز شرطة قلين ومديرية أمن كفر الشيخ.

ومن جانبها، شددت رئيس مركز ومدينة قلين، على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة، للمخالفات المقامة على أراضي أملاك الدولة، وعدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وقوة واستعادة هيبة الدولة على أراضيها.
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر الشيخ.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر الشيخ.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر الشيخ.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر الشيخ.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر الشيخ.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر الشيخ.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر الشيخ.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق محدود في مبنى إداري بقرية سياحية بالغردقة

لحظة تسليم بوتين راية مونديال 2022 لأمير قطر.. فيديو

المرور: ازدحام بالطريق الدائري بسبب تصادم سيارتين.. فيديو

محام سعودي يوضح العقوبة المنتظرة لفتاة الطائف

نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام.. جوائز مجزية للأوائل

المرور: افتتاح نفق النهضة ينهي مشاكل الزحام بمحيط جامعة القاهرة

وزير الداخلية يشكر رجال الشرطة لنجاحهم في كشف غموض حادث أطفال المريوطية

مفاجأة.. نابولي رفض ضم كريستيانو رونالدو قبل يوفنتوس

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات الثانوية والبعوث والشعبة الإسلامية وغزة

نجم الإسماعيلي مهاجما خالد عبد العزيز: أحد أسباب مشكلات الرياضة المصرية

مي سليم تحذف صورها مع وليد فواز على انستجرام

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الغد.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي تظهر بإطلالة جريئة.. صور

حقائب يد من الخرز تصميم دنيا على.. صور

مجموعة أزياء راقية من توقيع المصممة نغم منير.. صور

شاهد.. أجمل إطلالات منى هلا وزوجها الأمريكى بعد إسلامه

مجموعة أزياء أنيقة ومثيرة بتوقيع المصمم عمرو البنا.. صور

فيديو

مارادونا: قلبي فلسطيني.. فيديو
شاهد.. احتجاجات في فنلندا على زيارة ترامب
مواطنون عن النشيد الوطني بالمستشفيات: ملوش داعي ومضيعة للوقت.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية
فيديو جراف .. لأرصاد: الطقس اليوم حار.. والقاهرة تسجل 36 درجة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟