شاهد.. لجين عمران تهنئ بن راشد بعيد ميلاده

هنأت الاعلامية لجين عمران الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي، بمناسبة عيد ميلاده.



وغردت "عمران" من خلال حسابها الشخصى تويتر قائلة "15 /7 /2017، كل عام وأنت القائد الملهم المميز كل عام أنت وكل أحبابك وشعبك بخير وصحة وسعادة ونجاح.. ودائما وكما عودتنا في المركز الأول #محمد_بن_راشد_كل_عام_وانت_بخير".



يُذكر أن الشيخ محمد بن راشد يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 69، إذ أنه من مواليد 15 يوليو 1949.





