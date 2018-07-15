وزير الزراعة: لا شهادات تصدير لشركات الأسمدة الممتنعة عن التوريد المحلي

قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك عجزا في الأسمدة الصيفية بالتزامن مع وجود سعرين في السوق بسب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم ما أدى إلى عجز فى احتياجات السوق المحلية.



وأضاف وزير الزراعة، أن شركة أبوقير وردت 92%، والدلتا 38%، والمصرية 44%، وشركة إسكندرية 97% وحلوان 47 %، وموبكو 64%، وسوف نحتاج إلى حسم فى التعامل مع تلك الشركات تتقاعس فى توريد الأسمدة ومحاسبتها، لأنها تظلم الفلاح المصرى.



وأرجع وزير الزراعة موقف بعض الشركات بعدم توريد حصتها يرجع إلى رغبتها في تصدير تلك الحصة نظرا لسعر التصدير المرتفع عن التوريد المحلي.



وأكد أبو ستيت أن الوزارة لن تصدر شهادة التصدير للشركات الممتنعة عن توريد حصتها كاملة إلا إذا التزمت الشركات بالتوريد للداخل أولا خلال شهر يوليو الجاري.



جاء ذلك خلال ندوة قوافل الأرشاد التى تنظمها وزارة الزراعة بمركز الأعلاف والأغذية بمركز البحوث الزراعية.