ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير الزراعة: لا شهادات تصدير لشركات الأسمدة الممتنعة عن التوريد المحلي

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:43 م
وزير الزراعة خلال
وزير الزراعة خلال ندوة قوافل الإرشاد
جمال صلاح الدين / عدسة - وسام مختار
قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك عجزا في الأسمدة الصيفية بالتزامن مع وجود سعرين في السوق بسب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم ما أدى إلى عجز فى احتياجات السوق المحلية.

وأضاف وزير الزراعة، أن شركة أبوقير وردت 92%، والدلتا 38%، والمصرية 44%، وشركة إسكندرية 97% وحلوان 47 %، وموبكو 64%، وسوف نحتاج إلى حسم فى التعامل مع تلك الشركات تتقاعس فى توريد الأسمدة ومحاسبتها، لأنها تظلم الفلاح المصرى.

وأرجع وزير الزراعة موقف بعض الشركات بعدم توريد حصتها يرجع إلى رغبتها في تصدير تلك الحصة نظرا لسعر التصدير المرتفع عن التوريد المحلي.

وأكد أبو ستيت أن الوزارة لن تصدر شهادة التصدير للشركات الممتنعة عن توريد حصتها كاملة إلا إذا التزمت الشركات بالتوريد للداخل أولا خلال شهر يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال ندوة قوافل الأرشاد التى تنظمها وزارة الزراعة بمركز الأعلاف والأغذية بمركز البحوث الزراعية.

ترشيحاتنا

إحالة كبير مقدمي البرامج في ماسبيرو للمحاكمة بتهمة التزوير

مفاجأة.. نابولي رفض ضم كريستيانو رونالدو قبل يوفنتوس

بعد زواجها من أجنبي.. أبرز إطلالات مني هلا.. صور

صاحب مزرعة يكشف عن سبب تميز مانجو الإسماعيلية.. فيديو

نهائى كأس العالم.. تشكيل نارى متوقع لفرنسا وكرواتيا

بشري سارة.. لقاء الأهلي والإسماعيلي في انطلاق الدوري بجماهير

محاولات للصلح بين مي سليم ووليد فواز

ترامب ينتهك البروتوكول الملكي لبريطانيا

مي سليم تحذف صورها مع وليد فواز على انستجرام

انتبه.. اللانشون يزيد الوزن ويصيبك بالزهايمر المبكر

مانشستر سيتي أكثر الأندية استفادة من كأس العالم

عبدالدايم يقود تدريبات مستبعدي الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي تظهر بإطلالة جريئة.. صور

حقائب يد من الخرز تصميم دنيا على.. صور

مجموعة أزياء راقية من توقيع المصممة نغم منير.. صور

شاهد.. أجمل إطلالات منى هلا وزوجها الأمريكى بعد إسلامه

مجموعة أزياء أنيقة ومثيرة بتوقيع المصمم عمرو البنا.. صور

فيديو

مارادونا: قلبي فلسطيني.. فيديو
شاهد.. احتجاجات في فنلندا على زيارة ترامب
مواطنون عن النشيد الوطني بالمستشفيات: ملوش داعي ومضيعة للوقت.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية
فيديو جراف .. لأرصاد: الطقس اليوم حار.. والقاهرة تسجل 36 درجة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟