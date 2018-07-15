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برلمان

البرلمان يوافق على استمرار مجلس الإدارة الوطنية للإعلام لحين صدور قرار

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:44 م
الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود إبراهيم
وافق مجلس على تعديل واستحداث عدد من المواد بمشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، وفي مقدمتها استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار برقم المادة (3) و تنص على أن يستمر مجلس الإدارة بشكله الحالي في مباشرة مهامة واختصاصاته لحين صدور القرار بتشكيل الهيئة الجديدة وفقا لأحكام القانون، وذلك لتوفيق الأوضاع للسماح لها بممارسة أعمالها.

ووافق المجلس علي تعديل المادة السادسة "11" و تنص على منح الهيئة الوطنية للإعلام مباشرة الحق الحصري في إشارة بث أو رعاية بث البطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، وانتاجها وتصويرها ويكون لها لوحدها الحق في السماح للأخرين بالقيام في ذلك مقابل نسبه يُجري الاتفاق عليها بشرط الا تقل عن 10% من مقابل حق البث، وفي جميع الأحوال لا يمنح هذا الحق إلا للشركات المصرية المملوكة للدولة ".

ووافقت الجلسة الموافقة، علي تعديل المادة "22" بإضافة السلطة المختصية لتعيين الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام وتحديد معاملته المالية إلي صدر المادة علي : " يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من الهيئة ويكون مسئولًا عن سير العمل بالهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا".

ووافقت الجلسة العامة، على تعديل المادة 24 الخاصة بموارد الهيئة الوطنية للإعلام، في شأن البند"4 " بحيث تنص على "المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة، بموافقة ثلثي عدد اعضائها، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونًا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح وبعد استطلاع رأي الجهات الامنية المعنية.

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