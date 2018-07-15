عبد العال: سنصوت على تقرير القيم بشأن أسامة شرشر.. غدًا

قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيصوت على ما انتهت به لجنة القيم بشأن النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، الخاصة بالمخالفات التى ارتكبها بالبرلمان خلال الفترة الماضية.





جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، فى إطار مناقشة قوانين الصحافة، حيث طالب عبد العال، المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة القيم، بضرورة تقديم ما انتهت إليه لجنة القيم بشأن النائب أسامة شرشر للتصويت عليه فى جلسة الغد الاثنين.





وكانت قد شهدت الجلسة العامة للبرلمان، حالة من الشد والجذب بسبب قانون الإعلام، وانتقد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب النائب أسامة شرشر بسبب كثرة مخالفته للائحة تحت قبة البرلمان.



