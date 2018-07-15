الولايات المتحدة والهند يجريان أول تدريب عسكري ثلاثي القوات

قال مسئول بارز في وزارة الدفاع الهندية اليوم "الأحد" إن بلاده والولايات المتحدة قد تجريان أول تدريب عسكري ثلاثي القوات بينهما في وقت لاحق من هذا العام، ويجري التفاوض حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على شكل التدريب.



وذكرت صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا" الهندية أن الأسلحة الثلاثة للقوات المسلحة الهندية والأمريكية سبق وأن أجرت مناورات عسكرية

منفصلة، لكن هذه المرة ستكون الأولى التي ستجري فيها الدولتان تدريبات مشتركة للجيش والقوات الجوية والبحرية.



ومن المحتمل أن يطرح الموضوع للمناقشة في سبتمبر المقبل خلال حوار (2+2) الذي يضم وزير الشؤون الخارجية الهندي سوشما سواراج ووزيرة الدفاع نيرمالا سيثارامان من جانب ، وعلى الجانب الآخر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس.