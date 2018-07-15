وزير الزراعة: العوار بمنظومة الأسمدة غير مقبول

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منظومة توزيع الأسمدة بالمحافظات والقرى يشوبها بعض العوار ونسب التوزيع متفاوتة بين المحافظات، مؤكدا أن ذلك أمر غير مقبول.





وشدد الوزير على ضرورة إصلاح منظومة توزيع الأسمدة الزراعية، لتعتمد المنظومة الجديدة على مراعاة أصحاب الحيازات الصغيرة أولا، مطالبا بأن يكون هناك دور للتعاونيات الزراعية في توزيع الأسمدة.



