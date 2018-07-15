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أخبار البلد

وزير الزراعة: العوار بمنظومة الأسمدة غير مقبول

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:50 م
وزير الزراعة خلال
وزير الزراعة خلال ندوة قوافل الإرشاد
جمال صلاح الدين / عدسة - وسام مختار
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منظومة توزيع الأسمدة بالمحافظات والقرى يشوبها بعض العوار ونسب التوزيع متفاوتة بين المحافظات، مؤكدا أن ذلك أمر غير مقبول. 

وشدد الوزير على ضرورة إصلاح منظومة توزيع الأسمدة الزراعية، لتعتمد المنظومة الجديدة على مراعاة أصحاب الحيازات الصغيرة أولا، مطالبا بأن يكون هناك دور للتعاونيات الزراعية في توزيع الأسمدة.

جاء ذلك خلال ندوة قوافل الأرشاد التى تنظمها وزارة الزراعة بمركز الأعلاف والأغذية بمركز البحوث الزراعية بحضور الوزير، وعدد من قيادات الوزارة.

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