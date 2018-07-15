وول ستريت جورنال: تطور العلاقات العسكرية بين واشنطن وموسكو

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن ضباطا عسكريين أمريكيين وروس بارزين قاموا مؤخرا بتعزيز الاتصالات في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يظهر نجاح موسكو في استخدام الاتصالات العسكرية لإعادة إقامة حوار بين واشنطن وموسكو رغم تدهور العلاقات السياسية بين البلدين.



وقالت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم /الأحد/ - إن هذه الاتصالات الموسعة التي حدثت خارج الأحداث السياسية المتقلبة غالبا التي طالما تحدد طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، أثبتت وجود ركن أساسي متزايد الأهمية للاتصال بين الدولتين بعد الطرد الدبلوماسي المتبادل.



وأشارت الصحيفة إلى أن القمة المرتقبة الأسبوع القادم بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين من المُتوقع أن تناقش بشكل تفصيلي أحدث التكتيكات في سوريا التي هيمن عليها الجيشان الأمريكي والروسي بشكل كبير.

وأضافت الصحيفة أن ترامب اعتمد بشكل كبير على جنرالاته في تشكيل السياسة الخارجية لأمريكا أكثر من سلفه باراك أوباما، فضلا عن حقيقة أن الاتصالات المنتظمة التي تتم على المستوى العسكري قد حظيت باهتمام أكبر، لا سيما منذ أن بدأت واشنطن وموسكو في التنقل عبر السماء السورية ، فيما يرى مسئولون عسكريون في واشنطن أن هذه الاتصالات مهمة كـ"النسيج الضام" لحالات الأزمات.

ونقلت الصحيفة عن أنطون لافروف، الباحث السياسي الذي يعمل في واشنطن، قوله : " إن النصر الدبلوماسي الأول لموسكو في سوريا كان إجبار إعادة فتح خطوط الاتصال مع واشنطن من جديد، فضلا عن أن هذه الخطوط شهدت انتعاشا ملحوظا خلال فترة إدارة ترامب".

وأضاف لافروف: " أنه بدلا من مساعي أوباما لعزل روسيا سياسيا، أصبحت سوريا الآن موضوعا يحظى بأولوية خلال المناقشات بين بلدينا على المستوى الرفيع، بما في ذلك القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي والأمريكي".



