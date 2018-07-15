اتحاد الجمعيات الأهلية تطالب بتوفير مورد قانوني يضمن استمرار نشاطها

أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية، أن دول أوروبا عززت من دور المجتمع المدني في نشر الوعي المجتمعي وبث مفاهيم حقوق حماية المستهلك بين أوساط المجتمع بعد انتقالها إلى اقتصاد السوق الذي يعمل وفق آليات العرض والطلب.



وأضافت سعاد الديب،أن جمعيات المجتمع المدني لحماية المستهلك لها وعليها دورا كبير في دعم جهود أجهزة ومؤسسات الدولة لضبط السوق وتنظيم عمل السوق وحماية حقوق جميع الأطراف من خلال نشر الوعي المجتمعي بحقوق وواجبات المستهلك.



ولفتت إلى أن جمعيات المجتمع المدني تقابل عدد من المعوقات على رأسها ضعف الموارد، مطالبة بضرورة النظر في توفير مورد قانوني يضمن استمرار نشاط هذه الجمعيات وتوسع أنشطتها لصالح المجتمع.



وقع جهاز حماية المستهلك بروتوكول تعاون مع الاتحادالعام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بغرض تفعيل دور المجتمع المدني في جماية المستهلك والإعلان عن اليات تنظيمه لتيسير التعاون بين الجهاز والاتحاد وتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين.