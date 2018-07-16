مختارات من مؤلفات الفيوجن الموسيقية في حفل بدار الأوبرا.. الأربعاء المقبل

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، حفلا موسيقيا للفنان هشام خرما، وذلك مساء الأربعاء المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي.



ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة متنوعة من أعماله الموسيقية من أبرزها "الرحلة الأولى"، بالإضافة إلى مجموعة من مؤلفات الفيوجن الموسيقية وهى مزيج بين الموسيقى الشرقية مع الآلات الغربية منها "أرابيسك"، و"لحن الغروب.



يذكر أن هشام خرما مؤلف وموزع موسيقى، ولد في القاهرة، وعاش في عدة دول، تأثر بثقافتها المختلفة التي انعكست على فنه، وتم ترشيحه لزمالة أشوكا العالمية كأحد المبدعين والاجتماعيين في الشرق الأوسط.