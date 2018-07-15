نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 برقم الجلوس.. الآن

أعلنت منذ قليل نتيجة الثانوية الازهرية للعام الدراسي 2017 /2018، وذلك على البوابة الإلكترونية لمشيخة الأزهر على الإنترنت.جدير بالذكر أن نتيجة هذا العام شهدت تحسنًا، والنسبة المئوية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغت 63,81%، والعام الماضى كانت 57,02%، وارتفاع نسبة النجاح يدل على بداية نجاح الأزهر فى تغيير ثقافة الطلاب فى الغش.