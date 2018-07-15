نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 برقم الجلوس.. الآن

أعلنت منذ قليل نتيجة الثانوية الازهرية للعام الدراسي 2017 /2018، وذلك على البوابة الإلكترونية لمشيخة الأزهر على الإنترنت.
جدير بالذكر أن نتيجة هذا العام شهدت تحسنًا، والنسبة المئوية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغت 63,81%، والعام الماضى كانت 57,02%، وارتفاع نسبة النجاح يدل على بداية نجاح الأزهر فى تغيير ثقافة الطلاب فى الغش.
جدير بالذكر أن نتيجة هذا العام شهدت تحسنًا، والنسبة المئوية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغت 63,81%، والعام الماضى كانت 57,02%، وارتفاع نسبة النجاح يدل على بداية نجاح الأزهر فى تغيير ثقافة الطلاب فى الغش.