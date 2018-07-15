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تعليم

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 برقم الجلوس.. الآن

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:46 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلنت منذ قليل نتيجة الثانوية الازهرية للعام الدراسي 2017 /2018، وذلك على البوابة الإلكترونية لمشيخة الأزهر على الإنترنت.

جدير بالذكر أن نتيجة هذا العام شهدت تحسنًا، والنسبة المئوية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغت 63,81%، والعام الماضى كانت 57,02%، وارتفاع نسبة النجاح يدل على بداية نجاح الأزهر فى تغيير ثقافة الطلاب فى الغش.

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