أبو ستيت يتفقد عمليات تطوير المتحف الزراعى.. أبو صدام: خطوة جيدة.. إتحاد الفلاحين: يعد من أقدم المتاحف على مستوى العالم .. أبو حسين: يجب تشجيع المواطنين لزيارته

نقيب الفلاحين: مصر بلد زراعي على مر العصور

إتحاد الفلاحين: المتحف الزراعي المصري من أقدم المتاحف على مستوى العالم

أبو حسين: يجب تشجيع المواطنين على زيارة المتحف الزراعي لمعرفة تاريخ مصر الزراعي

تفقد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المهندس محمود عطا المشرف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض، أعمال التطوير بالمتحف الزراعي المصري، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال وتجهيزات شاملة.وقال وزير الزراعة، إن عمليات التطوير بالمتحف تستهدف عودته إلى مكانته التراثية، كمزار سياحي عالمي، كي يتعرف المواطنين والسائحين على تاريخ الزراعة المصرية ونشأتها وتطورها، بإعتباره ثاني أهم متحف متخصص في الزراعة على مستوى العالم بعد المتحف الزراعى في "بودابست" بالمجر.واستطلعت صدى البلد أراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن تفاصيل هذا الموضوعفي البداية أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن زيارة وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت للمتحف الزراعي وتفقد أعمال تطويره هي خطوة جيدة سوف تظهر جانب الزراعة الجيد على مر العصور ونحن نفخر بها كمزارعين وفلاحين.وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المتحف الزراعي المصري سوف يجعلنا نعرف من خلاله تاريخ الزراعة المصرية ويلقي الضوء بأن مصر بلد زراعية على مر العصور الماضية.وتابع نقيب عام الفلاحين أن هذا المتحف يجب أن يلقى إهتمام كبير من وزارتي الزراعة والسياحة وأن يفتح لكل المواطنين لكي يعلموا تاريخ مصر الزراعي، مشيرا إلى أنه يجب على وزير الزراعة الإهتمام بالمتاحف والبحوث الزراعية.كما أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن المتحف الزراعي المصري يعد من أقدم المتاحف على مستوى العالم ويعتبر ثاني أهم متحف متخصص في الزراعة على مستوى العالم بعد المتحف الزراعى في "بودابست" بالمجر.وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن قيمة المتحف الزراعي المصري بما يحتويه من مقتنيات تعرف المواطنين والسائحين تاريخ الزراعة المصرية فهو يحتوى على أقدم مكنة سينما في العالم.وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن المتحف الزراعي المصري تابع إلى الإدارة العام للإرشاد وكانت هناك خطة موضوعة من قبل لتطويره وإفتتاحه.بينما اكد عماد أبو حسين نقيب الفلاحين أن ما قام به وزير الزراعة الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت من تفقد أعمال تطوير المتحف الزراعي المصري هى خطوة هامة لكى تقوم بتعريفنا بتاريخ وتراث الزراعة المصرية.وأضاف أبو حسين خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه على وزارة الزراعة خلال الفترة القادمة الاهتمام بالمتاحف الزراعية وأن نقوم بتعريف المواطنين به إعلاميا وتشجيعهم على زيارته كمزار سياحي ومعرفة تاريخ مصر الزراعي.يذكر أن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفقد برفقة المهندس محمود عطا المشرف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض، أعمال التطوير بالمتحف الزراعي المصري، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال وتجهيزات شاملة.