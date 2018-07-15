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وزير الشباب يتفقد مركز التعليم المدني والملعب الخماسي بمطروح

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:55 م
صدى البلد
ريهام بكير
تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مركز التعليم المدني، والملعب الخماسي في أولي جولاته التفقدية بالمحافظة، اليوم الأحد، للتعرف على إمكاناته، والوقوف على ما يقدمه من خدمة لنشء وشباب مصر.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "إننا نسعى لتوفير كافة الإمكانيات، وتطوير المنشآت الشبابية، والرياضية للنهوض بالرياضة في كافة المستويات". مؤكدًا أن مركز التعليم المدني بمطروح يسهم في تقديم خدمة اجتماعية وثقافية للشباب، ويُعد من أحد النوافذ الهامة لاستقبال الشباب من أنحاء الجمهورية لتنمية مهاراتهم الرياضية والتثقيفية.

وأكد وزير الشباب والرياضة ان الوزارة تسعي للحفاظ علي المركز وتطويره كونه وجهة حضارية لاستقبال الافواج الشبابية والرياضية التى تقوم بزيارة المحافظة لإعداد المعسكرات الصيفية والترفيهيه لشباب المحافظات الأخرى. 

جدير بالذكر أن مركز التعليم المدنى بمرسى مطروح الذى أقامته وزارة الشباب والرياضة على مساحة 4 آلاف متر مربع بتكلفة 20 مليون جنيه والتى تضم مبنى رئيسي بمساحة 1600 متر مربع به فندق يحتوى على 57 غرفة فندقية بالاضافة لعدد من ورش عمل الشباب، وقاعات لغات وحاسب آلي واجتماعات لتدريب الشباب.
وزير الشباب يتفقد مركز التعليم المدني والملعب الخماسي بمطروح
وزير الشباب يتفقد مركز التعليم المدني والملعب الخماسي بمطروح
وزير الشباب يتفقد مركز التعليم المدني والملعب الخماسي بمطروح
وزير الشباب يتفقد مركز التعليم المدني والملعب الخماسي بمطروح
وزير الشباب يتفقد مركز التعليم المدني والملعب الخماسي بمطروح
وزير الشباب يتفقد مركز التعليم المدني والملعب الخماسي بمطروح
وزير الشباب يتفقد مركز التعليم المدني والملعب الخماسي بمطروح

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