وزير الشباب يتفقد مركز التعليم المدني والملعب الخماسي بمطروح

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مركز التعليم المدني، والملعب الخماسي في أولي جولاته التفقدية بالمحافظة، اليوم الأحد، للتعرف على إمكاناته، والوقوف على ما يقدمه من خدمة لنشء وشباب مصر.





وقال الدكتور أشرف صبحي: "إننا نسعى لتوفير كافة الإمكانيات، وتطوير المنشآت الشبابية، والرياضية للنهوض بالرياضة في كافة المستويات". مؤكدًا أن مركز التعليم المدني بمطروح يسهم في تقديم خدمة اجتماعية وثقافية للشباب، ويُعد من أحد النوافذ الهامة لاستقبال الشباب من أنحاء الجمهورية لتنمية مهاراتهم الرياضية والتثقيفية.





وأكد وزير الشباب والرياضة ان الوزارة تسعي للحفاظ علي المركز وتطويره كونه وجهة حضارية لاستقبال الافواج الشبابية والرياضية التى تقوم بزيارة المحافظة لإعداد المعسكرات الصيفية والترفيهيه لشباب المحافظات الأخرى.



