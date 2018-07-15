رئيس النواب يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة

أعلن د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام، بعد إعادة المداولة فى عدد من المواد التى أبدى عليها مجلس الدولة ملاحظاته وأيضًا آراء الجهات المختصة وعلى رأسها نقابة الصحفيين.





جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، مؤكدًا أنه لا يوجد أى مصلحة للبرلمان فى هذه القوانين، سوى الحفاظ على حرية الصحافة فى إطار من المسؤولية، وأنه لا مجتمع ناجح بدون حرية مسئولة قائلاً: "الحرية نسبية ويجب أن تراعي قيم وثوابت المجتمع ".



