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برلمان

رئيس النواب يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:51 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال ، رئيس البرلمان
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود إبراهيم
أعلن د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام، بعد إعادة المداولة فى عدد من المواد التى أبدى عليها مجلس الدولة ملاحظاته وأيضًا آراء الجهات المختصة وعلى رأسها نقابة الصحفيين.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، مؤكدًا  أنه لا يوجد أى مصلحة للبرلمان فى هذه القوانين، سوى الحفاظ على حرية الصحافة فى إطار من المسؤولية، وأنه لا مجتمع ناجح بدون حرية مسئولة قائلاً: "الحرية نسبية ويجب أن تراعي قيم وثوابت المجتمع ".

من جانبه قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام، إن الانتهاء من قوانين الصحافة إنجاز كبير، مؤكدًا أنه تمت الاستجابة على كافة ملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين بهذه القوانين.

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