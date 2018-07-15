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عبور 54 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:54 م
قناة السويس
قناة السويس
ا ش ا
عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم/ الأحد/، 54 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و300 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة القناة، أن 27 سفينة عبرت ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و400 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات السنغافورية "ابل ميرليون" بحمولة بلغت 158 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 27 سفينة بحمولات بلغت مليونا و900 ألف طن ، كان أكبرها ناقلة الغاز الليبيرية "نيو بارديس" بحمولة بلغت 161 ألف طن.

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