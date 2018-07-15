97 % وعاملة تظلم .. منى السيد: أنا مظلومة ودي مش درجاتي .. فيديووصور

شهد محيط مدرسة السعيدية ازدحاما مكثفا من طلبة الثانوية العامة وذويهم بالتزامن مع فتح باب تقديم التظلمات لتتصدر مواد الفيزياء والكيمياء للشعبة العلمى ، والجيولوجيا للأدبى أملا بارتفاع نسب تحصيلهم لبعض المواد للحاق بكليات المرحلة الأولى والهروب من شبح الانتظار لفائض بعض الكليات والأقسام.



تجولت عدسة "صدى البلد" بمحيط مدرسة السعيدية ومديرية التربية والتعليم لمحاورة طلبة الثانوية العامة حول تظلماتهم بالمواد ، ودوافعهم وراء تقديمها، ونتائجها المتوقعة.



استنكر أحمد مراد انخفاض درجاته بمادتى اللغة العربية، والفيزياء بفقدان ٧ درجات بحصيلة مجموع ٩٠٪ ، لافتا لتعرضه للظلم التام من تصحيح مواده.



وأشارت منى السيد لتقديمها تظلمات بمادتى الفيزياء والكيمياء على حد سواء بخسارتها درجة ونصف بكل مادة على الرغم من حصدها ٩٧ ٪ كمجموع إجمالى ولكنها متشبثة باسترجاع درجاتها المفقودة.



شكى محمد كامل تعرضه لظلم شديد إثر رسوبه بمادة اللغة الإنجليزية، بفارق درجة ونصف عن درجة النجاح تكبده عناء اللحاق بالدور الثانى وفقدان ٨ درجات بمادة الجيولوجيا رغم حصده لمجموع كلى ٨٥٪.



وتابعت منيرة أحمد، والدة إحدى الطالبات تعرض نجلتها لحلقة متكاملة من الظلم البين نتيجة حصدها لمجموع إجمالى ٧٧٪ وإقترابها من درجة الرسوب بمواد الجيولوجيا واللغة الإنجليزية على الرغم من سهولة الإمتحان وتفوق ابنتها على مدار مراحلها التعليمية.



يذكر أن مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات فتحت اليوم أبوابها اليوم الأحد لتلقى تظلمات الثانوية برسوم مقدراها ١٠٠ جنيه ولمدة شهر.