جنيدي: الإشادة الدولية بتراجع البطالة يؤكد سلامة الإصلاح الاقتصادي

أكد محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين أن إشادة صندوق النقد الدولى بتراجع معدلات البطالة والتضخم فى مصر تؤكد سلامة خطوات الإصلاح الاقتصادى المصرية.





ولفت إلى أن استقرار الاقتصاد يعطى طمأنة على المستويين الإقليمى والعالمى، ويشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية، إضافة إلى أنه سيؤدى إلى مزيد من تخفيض تكلفة إصدار السندات الدولارية، ويقلل من معامل المخاطر، وغيرها من الإيجابيات.





وتوقع "جنيدى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الاقتصاد المصرى سيشهد تحسنًا خلال الربع الأخير من العام الحالى، حيث يتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 5% بدلًا من 4.5% ، موضحًا أن إشادة صندوق النقد الدولى بتراجع البطالة ومعدل التضخم يعكس الاستقرار وتحسن مناخ الاستثمار والتطورات الإيجابية والقرارات، التى استخدمتها السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.





ولفت إلى أن مصر اتخذت خطوات أفضل نحو الاستقرار السياسى والاقتصادى والنقدى، ودعم مناخ الاستثمار خلال الفترة الماضية، موضحًا أن مصر من أعلى معدلات الربحية فى اى دولة فى العالم، واقتصادها واعد، خاصة بعد التعديلات التشريعية فى الفترة الأخيرة سواء على مستوى حماية المستهلك والخروج الآمن من السوق ولائحة قانون الاستثمار، وعلى مستوى الخطوات الإيجابية للاقتصاد مثل ارتفاع معدلات النمو، وزيادة الاحتياطى الأجنبى، واتجاه التضخم نحو الانخفاض.



