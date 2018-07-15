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تعليم

تكريم الأول بالثانوية العامة وأوائل التعليم الفني بالبحيرة ..صور

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:53 م
تكريم الأول بالثانوية
تكريم الأول بالثانوية العامة وأوائل التعليم الفنى بالبحيرة
جمالات الدمنهورى
كرمت المهندسة نادية عبده المكلفة بتسيير أعمال محافظة البحيرة، الطالب الأول على مستوى الجمهورية بشهادة الثانوية العامة كما كرمت أوائل التعليم الفنى وذلك فى إطار دعم ورعاية الطلبة والطالبات المتفوقين علميا من أبناء المحافظة وحثهم على مواصلة واستثمار نبوغهم فى خدمة وطنهم ومحافظتهم فى كافة المجالات.

ومن بين المكرمين الطالب الطالب محمد سلامة احمد ابراهيم – من أبناء مركز أبو حمص بمدرسة شاكر فرج الثانوية والحاصل على المركز الاول مكرر على مستوى الجمهورية فى امتحان الثانوية العامة هذا العام.

كما تم تكريم أوائل الدبلومات للمدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات وهن الطالبة سارة رجب إبراهيم شرشيرة ـ الأولى على الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية قسم تركيبات ومعدات كهربائية بمدرسة المحمودية الثانوية الصناعية بنات.

والطالبة دعاء على متولى على نصار ـ الثانية على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية قسم تركيبات ومعدات كهربائية من مدرسة ابو حمص الثانوية الصناعية بنات،والطالبة سلمى حسنين رزق درويش ـ الثالثة على الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية قسم تركيبات ومعدات كهربائية من مدرسة المحمودية الثانوية الصناعية بنات.

وأهدت نادية عبده للمكرمين شهادات تقدير وشهادات استثمار فئة الـ 1000 جنيه بحضور محمد سعد – وكيل وزارة التربية والتعليم و المهندس مسعود الفقى – مدير عام التعليم الفنى ومديرى المدارس وأولياء أمور الطالبات.
تكريم الأول بالثانوية العامة وأوائل التعليم الفني بالبحيرة ..صور
تكريم الأول بالثانوية العامة وأوائل التعليم الفني بالبحيرة ..صور
تكريم الأول بالثانوية العامة وأوائل التعليم الفني بالبحيرة ..صور
تكريم الأول بالثانوية العامة وأوائل التعليم الفني بالبحيرة ..صور
تكريم الأول بالثانوية العامة وأوائل التعليم الفني بالبحيرة ..صور
تكريم الأول بالثانوية العامة وأوائل التعليم الفني بالبحيرة ..صور
تكريم الأول بالثانوية العامة وأوائل التعليم الفني بالبحيرة ..صور
تكريم الأول بالثانوية العامة وأوائل التعليم الفني بالبحيرة ..صور
تكريم الأول بالثانوية العامة وأوائل التعليم الفني بالبحيرة ..صور
تكريم الأول بالثانوية العامة وأوائل التعليم الفني بالبحيرة ..صور

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