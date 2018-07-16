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برلمان

برلمانية تتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لإدخال الغاز الطبيعى لرأس البر

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:01 ص
النائبة غادة صقر
النائبة غادة صقر
معتز الخصوصى
قالت النائبة غادة صقر عن محافظة دمياط أنها تقدمت بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إدخال الغاز الطبيعى إلى رأس البر ، خاصه وأنها تعتبرها مدينة سياحية، مشيرة إلى أن هذا ليس مطلب شعبى لأبناء المحافظة، ولكنه مطلب لكل المصطافين من أنحاء الجمهورية والوفود الأجنبية المقيمة بدمياط.

وأكدت صقر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنها حصلت على موافقة من مجلس الوزراء بشأن الدراسة الفنية والاقتصادية لمشروع إدخال الغاز الطبيعى إلى مدينة رأس البر ، ولم يتبق سوى توقيع عقد البروتوكول مع محافظ دمياط للبدء فى تنفيذ المشروع.

وأشارت عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط إلى أنها طالبت رئيس الوزراء بمساعدتها بمبلغ المرحلة الأولى وقدره 30 مليون جنيه للبدء فى تنفيذ مشروع إدخال الغاز الطبيعى إلى مدينة رأس البر.
برلمانية تتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لإدخال الغاز الطبيعى لرأس البر
برلمانية تتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لإدخال الغاز الطبيعى لرأس البر
برلمانية تتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لإدخال الغاز الطبيعى لرأس البر
برلمانية تتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لإدخال الغاز الطبيعى لرأس البر
برلمانية تتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لإدخال الغاز الطبيعى لرأس البر

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