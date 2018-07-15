أبرزها الفشار.. 5 وجبات خفيفة لمحاربة الجوع الليلي

قدم الدكتور احمد صبري استشاري السمنة و الاغذية العلاجية علي صفحته الشخصية فيسبوك،بعض الأطعمة التي يمكنك بها محاربة الجوع الليلي الحفاظ علي الوزن المثالي .



١-ركزي على الألياف فهى تساعد على الاحساس بالشبع سريعًا ولا تحتوي على سعرات عالية لذا يمكنك اللجوء إلى الفواكه مثل التفاح أو البرتقال أو الجوافة او الكيوى او الاناناس ثمره او اتنين.



٢-الفيشار ويحتوي على نسبة عالية جدًا من الألياف الغذائية ويجعلك تشعرين بالشبع ليلًا.



٣-يمكنك أيضًا تناول وجبة خفيفة من الحبوب الكاملة مثل الشوفان ويمكنك إضافة القليل من الحليب أيضًا.



٤-يمكن استبدال المقرمشات المملحة باللوز النيء لانه غني بالألياف ويساعد على الشعور بالشبع.



٥-السلطة تعد وجبة خفيفة ومثالية فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والخضروات تعد الحل المثالي لأنها غنية بالماء وذات سعرات منخفضة ويمكنك تناول كميات كبيرة منها دون قلق.