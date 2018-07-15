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تعليم

تنسيق الثانوية 2018.. نائب رئيس عين شمس: 285 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:56 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
قال الدكتور فتحي الشرقاوي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن أعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بكلية التربية النوعية بشعبتيها "الفنية والموسيقية" بتنسيق 2018، منذ يوم الأربعاء الماضي 4 يوليو، بلغ نحو 285 طالبا وطالبة.

وأضاف "الشرقاوي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن نتائج الاختبارات جاءت النحو الآتي: 39 طالبًا وطالبة لأداء اختبارات التربية الموسيقية، 28 طالبًا لائقًا و11 طالبًا غير لائقين، فيما تقدم 246 طالبًا وطالبة لأداء اختبارات التربية الفنية، 122 طالبًا لائقًا، و124 طالبًا غير لائق.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات "توحيد رسوم اختبارات القدرات بالكليات بتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 - 2019، بالكليات التي تحتاج لاختبارات قدرات للقبول بها، بـ 350 جنيهًا علاوة على طابع كل نقابة حسب التخصص، على أن تقوم الكلية بتوريد 50 جنيهًا عن كل طالب أدى اختبارات القدرات، ويؤول إلى الخزنة العامة للدولة وذلك عن طريق الكليات المعنية مباشرة".

وحدد المجلس الأعلى للجامعات، الكليات التي يجري فيها الطلاب اختبارات قدرات وهي" التربية الرياضية - التربية الفنية - الفنون الجميلة - الفنون التطبيقية، كما اشترط على أن النجاح في اختبارات القدرات حصول الطالب على 70% من إجمالي تفاصيل توزيع الدرجات، وإلزام إدارة الجامعات بمراجعة الاختبارات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات، مع التزام لجان القطاعات المختلفة بتحديد الضوابط التفصيلية بتوحيد الاختبارات في جميع الكليات المعنية ووضع الحوكمة لضمان الشفافية والعدالة بين الطلاب.

كما أقر المجلس، إلزام الكليات بالغاء جميع الدورات التدريبية والاكتفاء بعقد الاختبارات فقط، مع توحيد الاختبارات في جميع الكليات بكل قطاع والالتزام بالجدول الزمني المحدد من التنسيق الإلكتروني.

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