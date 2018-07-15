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مرأة

لو عاوز تخس سيبك من أقراص سد النفس.. وصفة طبيعية لتقليل الشهية

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:44 م
صدى البلد
رانا عصمت
البعض لا يزال يبحث عن العلاجات التى تساعد على سد الشهية كوسيلة لخسارة الوزن الزائد،
فإذا كنت من هؤلاء نصح الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، بالتوقف والبحث عن البدائل الآمنة، والتى تعتمد على المكونات الطبيعية .

من أهم تلك البدائل هى ما يقدمه " يوسف "مؤكد أن تناول كوبا واحدا من عصير بعض الخضروات يمكنه أن يساعد بصورة فعاله على ضعف الشهية لفترات طويلة ويتكون هذا المشروب من:

- حبة خيار.
- 2 عود كرفس.
- ثمرة طماطم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل البابريكا.
- رشه ملح وفلفل أسود.

الطريقة:
تخلط جميع المكونات معا لحين الحصول على مشروب متجانس ويتم تناول كوبا واحدا منه قبل الوجبة الرئيسية يوميا.

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