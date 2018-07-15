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محافظات

غداً.. 3 مكاتب تنسيق إلكتروني بجامعة أسيوط تستقبل طلاب الثانوية

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:27 م
الدكتور أحمد عبده
الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط
إيهاب عمر
أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط عن استعداد مكاتب التنسيق الالكترونية بالجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة وذلك فى المرحلة الاولى من التنسيق والمقرر لها ان تبدا غداَ الاثنين 16 يوليو من الشهر الجارى.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب أن الجامعة قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتيسير على الطلاب ،موضحاَ ان المكاتب الثلاثة تتضمن المكتب الرئيسي بكلية الآداب ويضم نحو 20 جهاز حاسب آلى ، والمكتب الثاني بالمدينة الجامعية قطاع (أ) ويضم 25 جهازا، والمكتب الثالث بمعمل الحاسب الألى بكلية التربية بفرع الجامعة الوادي الجديد ويضم 20 جهازا، وجميعهم متصلون بشبكة المعلومات بالجامعة ومزودين بخطوط انترنت إضافية وأجهزة طابعة للطلاب المتقدمين.

كما أشار الدكتور محمد عبداللطيف إلى أن خطوات التسجيل تتم من خلال استخدام الرقم القومي للطالب ، ورقم الجلوس، والرقم السرى المدون على إستمارة الثانوية العامة، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة به والتى تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات ،وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.

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