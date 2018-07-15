ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

مستشار شيخ الأزهر لأوائل الثانوية: قدمتم نموذجًا مشرفًا

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:09 م
صدى البلد
محمد شحتة
هنأ المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، أوائل الثانوية الأزهرية، مشيرا إلى أنهم قدموا نموذجًا مشرفًا في الجد والاجتهاد، وأن اتصال الإمام الأكبر بهم يعد أفضل تكريم وحافزا لهم على مواصلة روح المثابرة والنجاح.

وقال عبد السلام، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خالص التهاني لأوائل الثانوية الأزهرية الذين قدموا نموذجًا مشرفًا في الجد والاجتهاد، وتحصيل العلم النافع الذي يجمع بين علوم الدنيا والدين، حافظوا على نجاحكم وتفوقكم، واتصال فضيلة الإمام الأكبر بكم اليوم أفضل تكريم وحافز لكم على مواصلة الجد والاجتهاد من أجل مستقبل أفضل لكم ولوطننا وأمتنا".

ووجه مستشار شيخ الأزهر رسالة إلى كل شباب مصر، قائلا: "رسالتي لكم ولكل طلاب وشباب مصر: أنتم عماد الأمة ومستقبلها، وبناة نهضتها، ومصدر فخرها وعزتها، احرصوا دائمًا على أن تكونوا في مقدمة الصفوف فبالعلم تحيا الأمم وتسعد الأوطان".

وأضاف عبد السلام: "كل الشكر والتقدير لكل أسرة هيأت لأبنائها مقومات التفوق والنجاح، وتحية إعزاز وإكبار لكل أسرة دعمت وسهرت وربت وأنتجت شبابًا وطلابًا متفوقين نافعين لدينهم ووطنهم وأمتهم".

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى اتصالًا هاتفيًا بأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم بالنجاح والتفوق، حيث يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن استهلها بزيارة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، كما يشارك في منتدى "شباب صناع السلام" الذي ينعقد برعاية الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين وكنيسة كانتربري.

ترشيحاتنا

6 لاعبين مرشحين بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم

22 معلومة لا تفوتك عن مباراة فرنسا وكرواتيا بنهائي كأس العالم

إقالة سامباولي من تدريب منتخب الأرجنتين

رئيس البرلمان: الجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى.. ودول كثيرة تمنح جنسيتها..صور

محام سعودي يوضح العقوبة المنتظرة لفتاة الطائف

شاهد.. لقطات اقتحام مقر محافظة البصرة

مبابى وحارس نيجيريا يقودان تشكيلة أفضل 11 لاعبا صاعدا في المونديال

الشرقية للدخان تخفض أسعار منتجاتها من السجائر

روسيا تسلم راية استضافة كأس العالم إلى قطر

رسميا.. محمد صلاح يقود معسكر ليفربول في أمريكا

نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام.. جوائز مجزية للأوائل

بث مباشر.. مؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مي سليم بكامل أناقتها بعد الانفصال عن وليد فواز

97 % وعاملة تظلم .. منى السيد: أنا مظلومة ودي مش درجاتي .. فيديووصور

ألمانيا تسلم مصر مشروع المكتبة المتنقلة.. فيديو وصور

إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة فى أول أيام التظلمات.. صور

نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام.. جوائز مجزية للأوائل

فيديو

حضري غريبة الورود على طريقة غادة التلى
ضبط المتهمين في واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية.. فيديو
مارادونا: قلبي فلسطيني.. فيديو
شاهد.. احتجاجات في فنلندا على زيارة ترامب
مواطنون عن النشيد الوطني بالمستشفيات: ملوش داعي ومضيعة للوقت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟