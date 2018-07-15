وزير القوى العاملة يتلقى تقريرين عن حريق سيدكو والبلاستيك

كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بإجراء معاينة علي الطبيعة للوقوف علي أسباب الحريق الذي وقع في شركة سيدكو للأدوية بالجيزة وشركة عنتر بالقليوبية وإعداد تقريرين عنهما.



وتلقى الوزير، تقريرًا بأسباب ونتائج المعاينة للحريق الذي وقع الجمعة الماضية بشركة سيدكو للأدوية التي يعمل بها حوالي 1500 عامل حيث أشار إلي أنه نتيجة قطع التيار الكهربائي عدة مرات بخط الانبول الزجاجي حدث ماس كهربائي بالخط نتج عنه تدمير للخط بالكامل وأسفر عن حدث اختناق لـ 5 عمال وتم أسعافهم.



وأوضح التقرير أنه سبق اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدير المسئول بالمنشأة حيث تم تحرير محضر سلامة وصحة مهنية رقم 38203 بتاريخ 19 يوليو 2016 بمخالفات من ضمنها عدم تأمين المنشاة ضد مخاطر الحريق "لعدم تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية".



أما بخصوص حريق شركة عنتر التي تعمل في نشاط تشغيل البلاستيك ويعمل به 7 عمال، فحدث حريق محدود بالمنشاة نتيجة حدوث ماس كهربائى بصالة المصنع نتج عنه تأكل بسقف الجمالون الخاص بصالة الإنتاج وجزء من المبنى الإداري، ولا توجد خسائر بشرية.



وتلقي الوزير تقريرا أظهر أن أخر تفتيش علي الشركة جاء في 28 مارس 2018 حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدير المسئول بالمنشاة بتحرير محضر سلامة وصحة مهنية رقم 778365 بتاريخ 6 مايو الماضي بمخالفات من ضمنها عدم تأمين المنشاة ضد مخاطر الحريق "لعدم تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية" وعدم تواجد خطة الطوارئ وعدم توافر مهمات السلامة للعاملين فضلا عن عدم اتباع المواصفات الفنية للوصلات الكهربائية.