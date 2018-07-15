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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد مدينتى أبو رديس وأبو زنيمة

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:02 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يتفقد مدينتى ابورديس ابو زنيمة
ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم، الأحد، مدينتي أبو رديس وأبو زنيمة، حيث استهل جولته بزيارة أبو رديس يرافقه اللواء محمود عيسى ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات بالمحافظة.

وكان فى استقبال المحافظ، أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة ابورديس وحرص المحافظ على بدء الجولة بتفقد أحوال ديوان رئاسة مركز ومدينة ابورديس للاطمئنان على انتظام العاملين فى تقديم الخدمات للمواطنين وتفقد مركز الأزمات والكوارث للاطمئنان على مواجهة أى طارئ محتمل كما التقى بالموظفين القائمين على برنامج مشروعك وحثهم على ضرورة نشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الشباب واطمأن على مستوى النظافة العامة بالديوان.

ثم بدأ الجولة بقسم مرور ابورديس وحرص على الاطمئنان من المواطنين على جودة الخدمات التى تقدم لهم، وبعدها انتقل المحافظ ومرافقيه لزيارة مخبز المدينة وتفقد عملية الانتاج وجودة رغيف الخبر، وواصل المحافظ الجولة بزيارة مركز شباب مدينة ابورديس وألتقى بالبراعم وشاهد فاصل من مهارات بعضهم فى لعبة كرة القدم وصدق على صرف مبلغ عشرة الالاف جنيها دعما للبراعم الذين هم مستقبل مصر.

وانتقل بعدها المحافظ الى زيارة مستشفى ابو رديس المركزى، واستمع الى شرح دقيق من مدير المستشفى، وأكد المحافظ أن مستشفى ابو رديس يعمل الآن بشكل تجريبى انتظارا لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى له بشكل رسمى، ثم استكمل المحافظ جولته بزيارة الشاطئ العام ووجه المسؤولين بشركة بلاعيم بضرورة التعاون مع احمد عبد العظيم رئيس المدينة وتقديم الدعم من الشركة للارتقاء بمستوى الشاطئ العام لتوفير شاطئ يليق باهالى وقاصدى مركز ومدينة أبو رديس.

ثم غادر المحافظ ابو رديس متجها الى مدينة ابوزنيمة حيث استقبله العميد محمد عبد الهادى نائب رئيس المدينة وتوجه المحافظ ومرافقيه للكيلو 3 حيث أطلق التيار الكهربائى للمرحلة الاولى التى تكلفت 70 مليون جنيه لإنارة قرية الرملة والتجمعات التابعة، ثم توجه المحافظ الى كورنيش شاطئ ابو زنيمة ومنه الى الإسكان الجديد وحرص على زيارة احدى الاسر التى سكنت، ووجه بتوفير الخدمات لهذا التجمع السكنى الجديد وزيادة الإجراءات الأمنية التى توفر للمواطنين حياة هادئة.

ثم اختتم المحافظ الزيارة بالاجتماع بمشايخ وعواقل المدينتين بمقعد الشيخ رمضان ابو عطيش بالكيلو 9 وتناول الغداء مع كل الحضور، مؤكدا للجميع أن مصر كانت وما زالت وستبقى يدا واحدة وبعدها غادر المحافظ الى مدينة الطور للمشاركة فى شعائر صلاة الجنازة على الرائد سامح مدحت وأحد مشايخ الطور الذين لقيا مصرعهم فى حادث سير ليلة امس بمدينة طور سيناء.
محافظ جنوب سيناء يتفقد مدينتى أبو رديس وأبو زنيمة
محافظ جنوب سيناء يتفقد مدينتى أبو رديس وأبو زنيمة
محافظ جنوب سيناء يتفقد مدينتى أبو رديس وأبو زنيمة
محافظ جنوب سيناء يتفقد مدينتى أبو رديس وأبو زنيمة

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