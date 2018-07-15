حارس مرمى الأهلي السابق يكشف عن توقعاته لنهائي مونديال روسيا

كشف أحمد عادل، حارس مرمى الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي، عن توقعاته لمباراة نهائي مونديال روسيا 2018 اليوم، الأحد، حيث أكد أن فرنسا هي الأقرب للفوز والتتويج بلقب المونديال.



وكتب عادل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فرنسا_بطل_كأس_العالم_2018".



يذكر أن مباراة النهائي تنطلق اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بين فرنسا وكرواتيا.