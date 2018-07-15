نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.. 63.81% نسبة النجاح هذا العام.. 10 محافظات خالية من المخالفات.. بدء تلقي التظلمات بعد غد ولمدة شهر.. ودراسة تعميم البوكليت على المرحلتين الابتدائية والإعدادية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات الثانوية والبعوث والشعبة الإسلامية وغزة

وكيل الأزهر: نسبة نجاح الشهادة الثانوية 63.81%

عشر محافظات لم ترصد بها مخالفات

تلقى التظلمات من الثلاثاء المقبل ولمدة شهر

ندرس تعميم "البوكليت" على المرحلتين الابتدائية والإعدادية

جوائز الطلاب الأوائل مجزية ولكن ليس فيها رحلات حج

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي



أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي "كفيف"



أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الشعبة الإسلامية

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية لمعاهد البعوث الأزهرية

أوائل الشهادة الثانوية أدبي لمعاهد غزة



أوائل الشهادة الثانوية علمي لمعاهد غزة:

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فضيلة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2017/2018، وبلغت نسبة النجاح لهذ العام للقسمين العلمي والأدبي 63.81 %، وبلغت نسبة معاهد الشعبة الإسلامية 92.35%، بينما بلغت نسبة البعوث الإسلامية للمرحلة الإعدادية 22.2% والثانوية 42.6%، في حين بلغت نسبة النجاح في معهد غزة بفلسطين 69%.وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن هناك جهودًا كبيرة تبذل لضبط العملية الامتحانية وشكل الامتحانات فى مصر تغير عمّا كان عليه قبل أربع سنوات واختلفت الصورة والذى بدأ هذه الجهود هو الأزهر الشريف.وأعلن وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفى الذي تم عقده اليوم، بمشيخة الأزهر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أنه للعام الرابع تم منع تسريب الامتحانات وللعام الثالث تم منع تداول الامتحانات أثناء سير اللجان، منوهًا بأن هذا الأمر يعد إنجازا كبيرا يرجع الفضل فيه لشباب الأزهر لقدرتهم على مواجهة أعمال الغش.وأضاف "شومان"، أن نتيجة هذا العام شهدت تحسنًا والنسبة المئوية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغت 63.81% والعام الماضى كانت 57.02% وارتفاع نسبة النجاح تدل على بداية نجاح الأزهر فى تغيير ثقافة الطلاب فى الغش.وأكد وكيل الأزهر الشريف، أن الطعون والتظلمات كانت في العام الماضى تقدم فى المناطق الأزهرية، وهذا العام تقدم الطعون فى الإدارات التعليمية وليس فى المناطق فقط، وهذا تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، ونبدأ تلقى التظلمات بدءا من بعد غد، الثلاثاء، ولمدة شهر.وأوضح شومان، أنه ولأول مرة يتم عقد امتحان الشفوى مصورا، لافتا إلى أن هناك عشر محافظات لم ترصد بها مخالفات هى: بورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، والفيوم، والوادي الجديد، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان.وأشار إلى أن مجمل المخالفات على النحو التالي: 540 حالة فى القسم العلمى منها: 257 إلغاء امتحانات للطلاب فى جميع المواد، و242 حالة الغاء لمادة واحدة بسبب الغش، وفى القسم الأدبي 14 مادة إلغاء لجميع المواد، و269 حالة إلغاء مادة واحدة.وأكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أنه للمرة الثانية تعلن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ويكون الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خارج البلاد، ويهنئ الأوائل تليفونيا.وقال شومان: "إننا ندرس تعميم الورقة الامتحانية "البوكليت" والخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، على المرحلتين الابتدائية والإعدادية"، منوها بأن جوائز الطلاب الأوائل ستكون مجزية ولكن ليس فيها رحلات حج نظرا لصعوبتها حاليا وضيق الوقت فى إجراءاتها.وأضاف أن مواجهة المخالفات تواجه بكل شدة وصرامة، منوها بأن بعض أساتذة المعاهد الأزهرية مازالوا يعتقدون أن المساعدة على الغش فيها خير للطلاب، مؤكدا أن عقوباتهم تكون حاسمة وكبيرة.كما أعلن فضيلة الشيخ صالح جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أسماء أوائل الشهادات الأزهرية وجاءت أسماء الطلاب الأوائل كالتالي:الأول محمد حسام حسن حافظ _ المجموع 650 معهد سبك الأحد المنوفيةالأول مكرر عبد الله محمد الشحات _ المجموع 650 معهد محمد رجب الغربيةالأول مكرر هاجر محمود يوسف السيد _ المجموع 650 معهد ف طناح الدقهليةالرابع أحمد عبد المولى أحمد علي _ المجموع 649 معهد أبو مندور كفر الشيخالرابع مكرر محمد صلاح جاويش _ المجموع 649 معهد بئر العبد شمال سيناءالسادس سعيد حسن عبد الفتاح شريف _ المجموع 648 معهد قلين كفر الشيخالسادس مكرر سلوى أحمد محمد عرابي _ المجموع 648 معهد ف الصورة الشرقيةالسادس مكرر محمد الحسيني زكريا _ المجموع 648 معهد الحصري الغربيةالسادس مكرر ياسر محسن مطلوب _ المجموع 648 معهد الفيومالأول نهى باسم عبد القادر _ المجموع 624 معهد ف المنطقة السادسة القاهرةالثاني فاطمة محمد عبد الله محمدين _ المجموع 620 معهد ف محمد جويفل الشرقيةالثالث إيمان إبراهيم شفيق رزق _ المجموع 619 معهد ف ميت الكرما الدقهليةالرابع إيمان السيد فخر شلبي _ المجموع 618 معهد ف نفيا الغربيةالخامس فاطمة الزهراء شريف علي _ المجموع 615 معهد ف المنطقة السادسة القاهرةالسادس إسلام مصطفى السيد _ المجموع 613 معهد الواصفية الإسماعيليةالسادس مكرر منار المنتصر محمد _ المجموع 613 معهد ف سيدي بشر الإسكندريةالثامن إسراء أحمد محمد حسين _ المجموع 612 معهد ف حلوان القاهرةالتاسع أميرة سيد علي حسانين _ المجموع 611 معهد ف القناطر الخيرية القليوبيةالتاسع مكرر سعاد إبراهيم ابو المجد _ المجموع 611 معهد ف أبو حمدة بكفر الدوار البحيرةالتاسع مكرر منار طه محمدي محمد _ المجموع 611 معهد ف أنشاص الشرقيةالتاسع مكرر يمنى أيمن حسين متولى_ المجموع 611 معهد ف قليوب القليوبيةالأول رحمة سعد حمدي _ المجموع 613 معهد ف صفط ترابالثاني نادي سعد جابر محمد _ المجموع 606 معهد سمسطا بني سويفالثالث محمد عماد الدين خطاب _ المجموع 588 معهد طلائع الأزهر القاهرةالرابع هدى حمدي محمد سيد _ المجموع 577 معهد ف الحوامدية الجيزةالخامس محمد عبد الفتاح عبد المنعم _ المجموع 575 معهد ببا بني سويفالخامس مكرر أحمد سيد كامل محمد _ المجموع 575 معهد الصف الجيزةالأول أحمد محمد يوسف قته_ المجموع 649 معهد فؤاد محي الدين القاهرةالثاني أحمد عبد المعز احمد _ المجموع 644 معهد فؤاد خميس الشرقيةالثالث محمد أحمد السيد خليفة_ المجموع 628 معهد الإسكندريةالرابع يوسف محمد محمد عوض الله _ المجموع 622 معهد شعبة بني سويفالخامس محمود عبد المنصف زين العابدين _ المجموع 620 معهد فؤاد خميس الشرقيةالأول روسلان عمروف روسياالثاني عابدين عبد اليقين أوبيمي نيجيرياالثالث ياسين سليمان جنوب أفريقياالرابع إيريك باكييف روسياالرابع مكرر محمود جالو غينيا كوناكريالسادس رضا لمزع فرنساالسابع نابا علي توجوالثامن نصير أفضل باكستانالتاسع أعظموف لطف الله أوزبكستانالعاشر ظهرا الحق إندونيسياالأول كيا موفا مريم رسولومتا روسياالثاني فاطمة الزهراء مايغا بوركينا فاسوالثالث عائشة نور العزة أندونيسياالرابع بدر الدين متانوغ الفلبينالخامس إسماعيل سوسي كمبودياالسادس حافظ عرفان عاي باكستانالسابع توقير أحمد ضياء باكستانالثامن رفقي أسامة صديق أندونيسياالتاسع جاويد عالم أنصاري نيبالالعاشر أصغر علي ميا نيبالالأول أميرة فتحي مسعوداهل المجموع 551 النسبة 87.46%الثاني نورهان رياض مطيع القايض المجموع 537 النسبة 85.24%الثالث ديانا محمود أحمد حميد المجموع 532 النسبة 84.44%الرابع أسماء محمود سعيد قزاعر المجموع 524 النسبة 83.17%الخامس آلاء شاكر عبد السلام حنونة المجموع 522 النسبة 82.86%الأول نيفين عمران إسماعيل الدحدوح المجموع 613 النسبة 94.31%الثاني هيا أيمن حمدان الغرة المجموع 601 النسبة 92.46 %الثالث آية أشرف عبدالكريم البراغيتي المجموع 600 النسبة 92.31%الرابع ميرفت حسن خميس حمدان المجموع 587 النسبة 90.31%الخامس هبة محمد سمير البايض المجموع 576 النسبة 88.62%