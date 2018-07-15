ورش مجانية بالمتاحف لمواجهة البطالة بالتنمية المجتمعية.. صور

ينظم قطاع المتاحف بوزارة الآثار مجموعة من الورش المجانية لجمهور المتاحف تحت عنوان (معا نبني مصر) ، وذلك في إطار خطة القطاع لتفعيل دور المتاحف لعلاج البطالة والتنمية المجتمعية بالتعاون مع المجتمع المدني وإدارة التدريب بوزارة الصناعة وجمعية أصدقاء المتاحف العالمية.



وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن تلك الورش انطلقت هذا الموسم الصيفي من خلال المتحف القبطي بتنظيم ورشة لصناعة الجلود والحلي من النحاس .



وأشارت إلى أن القطاع قام بوضع خطته للقضاء علي البطالة وإحياء الحرف التراثية منذ عام 2014 حيث بدأ المتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي في تفعيل ورش للمرأة المعيلة تسهم في تعليمهم حرف وصناعات من شأنها العمل على النهوض بالمستوى المادي والثقافي لهن.



وأضافت إلهام صلاح أن تلك الورش تم توجيهها خلال الصيف الماضي إلى الشباب من مختلف الأعمار لفتح العديد من المجالات التي تساعدهم في الحصول على العمل المناسب لهم ومشاركة الدولة في تبني المشاريع الصغيرة ، مؤكدة أنه تم تعميم تلك الورش على جميع المتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة لما لاقته من انتشار وتحقيق للهدف المرجو منها.