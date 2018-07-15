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مرأة

9 فوائد غير متوقعة عند وضع هذه الثمرة على بشرتك

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:33 م
صدى البلد
يعد الأناناس من أكثر أنواع الفاكهة  التى تجمع بين الفوائد الغذائية والصحية الكبيرة والمذاق الشهى فضلا عن أنها منخفضة السعرات الحرارية مما يجعلها من أول الأطعمة الموجودة على قائمة الأنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن.

ذكر موقع "boldsky" أن الأناناس له عدة فوائد أخرى غير متوقعة فيما يتعلق بالتجميل والعناية بالبشرة، منها: 
- يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف فى الصيف.
- يساعد على الوقاية من أضرار أشعة الشمس.
- يشفي جميع مشاكل الجلد تقريبا.
- يحتوى على فيتامين ج يغذي ويشفى الجلد من الداخل والخارج.
- يحتوى على فيتامين (أ) يمتلك خصائص مضادة للفطريات.
- يساعد فى الوقاية من حب الشباب وعلاجه.
- يحتوى على فيتامين ك وهو مهم لتخثر الدم ويعالج الكدمات .
- يقلل من علامات التمدد والندوب والسيليوليت.
- يعالج الاسمرار والحروق الناتجة عن التعرض للشمس.

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