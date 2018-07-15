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أخبار العالم

مقتل جنديين أفغانيين و5 من طالبان خلال أحداث عنف شرق أفغانستان

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:21 م
صدى البلد
ا ش ا
صرح مسؤولون أفغان اليوم الأحد بأن جنديين تابعين للجيش الوطني الأفغاني قتلا بالإضافة إلى مقتل خمسة مسلحين تابعين لحركة طالبان خلال أحداث عنف متفرقة في إقليمي لغمان وكونار شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغاني شيرين اغا فقيري لوكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية ، إن المسلحين اقتحموا بشكل منسق نقطة تفتيش أمنية في منطقة أليشانج بإقليم لغمان الأفغاني .. مشيرًا إلى أنه رغم ذلك لم تتكبد قوات الأمن الأفغانية خسائر فادحة خلال الهجوم الذي أسفر عن مقتل 5 مسلحين تابعين لطالبان وإصابة اثنين اَخرين.

ومن جانبه .. قال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية فريد الله دهقان : "إن جنديين أفغانيين قتلا إثر انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في منطقة ناراي بإقليم كونار".
ومن جانبها ، لم تعلق حركة طالبان على هذه التقارير حتى الاَن.

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