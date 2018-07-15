الأهلي يحيى ذكرى ميلاد طارق سليم

حرص النادي الاهلي على الاحتفال بذكرى ميلاد طارق سليم نجم الأهلي السابق حيث تحل اليوم الأحد الذكرى الـ 81 لميلاد الضلع الثالث في عائلة سليم «صالح وعبد الوهاب وطارق سليم»، الذين لم يدخروا جهدًا على مدار مسيرتهم في رفعة النادي الأهلي داخل المستطيل الأخضر وخارجه.



ونشر الاهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للنجم وعلق: "تحل اليوم الذكرى الـ 81 لميلاد أسطورتنا طارق سليم.. ستظل في قلوبنا".



ويذكر أن طارق سليم كان لاعبًا بارزًا، وأحد أشهر من شغل منصب مدير الكرة، والمشرف العام على الكرة، وعضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، بالإضافة لتقلده منصب كبير الطيارين في شركة مصر للطيران.