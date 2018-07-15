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سقوط مرتكبي واقعة جثث أطفال المريوطية.. حريق وراء وفاة الضحايا.. وتحليل البصمة الوراثية يكشف مفاجأة عن أزواج المتهمة

الأحد 15/يوليه/2018 - 08:01 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
مني حسين - أحمد مهدي
  • العثور على 3 جثث لأطفال داخل أكياس بلاستيكية وسجادة فى حالة تعفن وبهم آثار حروق
  • بعض مواقع التواصل: معلومات مغلوطة حول ظروف وملابسات الواقعة 
  • وزارة الداخلية: تشكيل فريق بحث من قطاعات الأمن الوطنى - الأمن العام – مديرية أمن الجيزة 
  • شاهد: رأيت سيدتين وطفلة في توك توك وقامتا بإلقاء سجادة وكيسين بلاستيكيين أسودين
  • التحريات تمكنت من معرفة العقار محل سكن السيدتين حيث تم تحديد الشقة سكنهما بالطابق الرابع
  • سبب الحريق اتصال مصدر حرارى سريع ذو لهب مكشوف ليحدث الحريق بالحالة التى وجد عليها
  • تحليل البصمة الوراثية DNA أثبت أن المدعوة "أمانى أم للأطفال الثلاثة المعثور على جثثهم وأن كل طفل منهم

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبي جريمة المريوطية، فى واقعة العثور على 3 جثث لأطفال بتاريخ 10 يوليو الجارى بتقاطع شارعى الثلاثينى مع المريوطية دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة داخل أكياس بلاستيكية وسجادة فى حالة تعفن وبهم آثار حروق.

وأضاف البيان الصادر أنه نظرًا لأهمية الواقعة وما أُثير ببعض المواقع الإخبارية وبعض مواقع التواصل الاجتماعى من معلومات مغلوطة حول ظروف وملابسات ارتكابها فقد تم تشكيل فريق بحث من قطاعات "الأمن الوطنى - الأمن العام - أمن الجيزة"، أسفرت جهوده إلى التوصل لشاهد رؤية (بائع مشروبات متجول بمنطقة العثور - سن 53) وبسؤاله قرر أنه فى حوالى الساعة 11 مساءً وخلال تواجده بمنطقة عمله شاهد مركبة "توك توك" قادمة من الاتجاه العكسى بطريق المريوطية يستقلها سيدتان وطفلة وقامتا بإلقاء سجادة وكيسين بلاستيكيين أسودين، وانصرف سائق "التوك توك" ثم استقلت السيدتان والطفلة "توك توك" آخر.

قام فريق البحث بجمع المعلومات وحصر سائقى مركبات "التوك توك" العاملين بالمنطقة، فقام أحد سائقى "التوك توك" بالتوجه إلى النيابة وأقر بتحقيقاتها ما قرره شاهد الواقعة، وأنه قام بتوصيل السيدتين وبرفقتهما طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من إحدى المناطق بالقرب من شارع الطالبية وكان بحوزتهما سجادة ملفوفة وكيسين بلاستيكيين أسودين، وبمكان العثور طلبتا منه التوقف وتحصل على الأجرة وانصرف.

كشفت التحريات أنه أمكن التوصل إلى العقار محل سكن السيدتين الكائن 35 شارع مكة المكرمة من شارع المصرف، حيث تم تحديد الشقة سكنهما بالطابق الرابع، وتبين وجود آثار حريق بإحدى الحجرات وتبين أنها مستأجرة للمدعوة "سها . ع . م"، تعمل بملهى ليلى، سن 38، وعُثر على عقد الإيجار ووثيقة زواج للمذكورة من المدعو "محمد . إ . س"، سن 28، وأنهما يقيمان بالشقة وبصحبتهما المدعوة "أمانى . م . أ"، سن 36، وشهرتها منال، عاملة بإحدى الفنادق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأخيرة بمسكن زوجها المدعو "حسان . ع . إ"، مزارع، سن 65، مُقيم بشبرا منت بالجيزة، وأنها متزوجة منه منذ 5 سنوات، ومنذ حوالى شهر تعرفت على المدعوة "سها" من خلال ترددها على إحدى الملاهى الليلية بمنطقة الطالبي، وأقامت رفقتها وأطفالها الثلاثة "محمد حسان"، يبلغ من العمر 5 سنوات، "أسامة حسان" يبلغ من العمر 4 سنوات، و"فارس"، يبلغ من العمر عامين، وغير مُقيد بسجلات الأحوال المدنية، ومساء يوم الحادث توجهت والمدعوة "سها" إلى أحد الفنادق الكائنة بشارع الهرم، ولدى عودتهما الساعة 6 صباحًا للشقة اكتشفتا حدوث حريق بإحدى الغرف، ووفاة الأطفال الثلاثة فقامتا بوضعهم داخل الأكياس والسجادة والتخلى عنهم بمكان العثور.

وبتطوير مناقشتها قررت أن الطفل الأول من زوجها عرفيًا المدعو "مبروك . أ . م" سن 47، مطرب شعبى، ومُقيم بكرداسة، وأن الطفل الثانى من زوجها عرفيًا المدعو "عيد . ع . خ" سن 52، مطرب شعبى، ومُقيم بمدينة النور بالهرم، وأنها قيدتهما باسم زوجها المدعو "حسان"، والطفل الثالث من زوجها عرفيًا المدعو "عزام . م . ع"، سن 25، عاطل، ومُقيم بكفر الجبل بالهرم.

وبتكثيف الجهود أمكن ضبط المدعوة "سها ع.م"، وزوجها المدعو "محمد .إ.ا" سن 28، سائق، وبمناقشتها أيدا ما جاء بأقوال الأولى.

وأسفر فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية عن وجود آثار حريق بإحدى غرف الشقة ووجود آثار احتراق ببابها تشير إلى غلقه خلال نشوب الحريق، كما تبين سلامة باقى غرف الشقة من أية آثار للحريق.. وتم رفع عينة من أرضية الحجرة بمنطقة تركز الحريق وبفحصها معمليًا تبين خلوها من أي آثار لمواد معجلة على الاشتعال، وأن سبب الحريق اتصال مصدر حرارى سريع ذو لهب مكشوف "عود ثقاب" ببعض المحتويات سهلة الاشتعال بأرضية الحجرة "ملابس ومفروشات" ليحدث الحريق بالحالة التى وجد عليها.

وأثبتت الفحوص المعملية وتحليل البصمة الوراثية DNA، أن المدعوة "أمانى . م . أ" أم بيلوجية للأطفال الثلاثة المعثور على جثثهم، وأن كل طفل منهم من أب مختلف عن الآخر، وليس من بينهم زوجها الحالى "حسان . ع . إ".

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