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أخبار العالم

أوكرانيا ترصد 23 انتهاكا لمواقعها في دونباس خلال 24 ساعة

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:21 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت القوات الأوكرانية اليوم الأحد تعرض مواقعها للقصف 23 مرة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ؛ مما أسفر عن إصابة جنديين أوكرانيين.

وقال المكتب الإعلامي التابع لـ"عملية القوات الموحدة" وفقًا لما ذكرته صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية ، إن قوات روسية انتهكت 23 مرة نظام الهدنة مستخدمة قذائف هاون.

وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قد أعلن في 30 أبريل الماضي انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" في دونباس شرق أوكرانيا وأن يتم تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.
يُذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين اللتين أعلنتا انفصالهما من جانب واحد، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد على 10 آلاف مدني.

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