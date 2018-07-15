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حوادث

ضبط سلاح مضاد للطائرات بقرية حمرا دوم فى قنا

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:17 م
صدى البلد
يوسف رجب
تمكنت أجهزة الأمن بقنا، خلال حملة مكبرة شنتها وزارة الداخلية على البؤر الإجرامية، من ضبط سلاح مضاد للطائرات بقرية حمرادوم التابعة لمركز نجع حمادى.

شارك فى الحملة المقدم حاتم حفني، رئيس المباحث، والنقيبان مصطفى تاج وجابر السمان، وتم ضبط السلاح المذكور وسط الزراعات بقرية حمرادوم فى نفس المنطقة التى عثر على سلاح مثيل له مسبقا.

كانت الحملة المكبرة التى يقودها اللواء جمال عبد البارى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لضبط الأسلحة غير المرخصة والهاربين من أحكام قضائية بعدد من قرى قنا، تمكنت حتى أمس من ضبط العديد من الأسلحة الآلية و العادية ومضاد للطائرات، ولم يتم الإعلان عن المضبوطات بشكل رسمى حتى الآن.

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