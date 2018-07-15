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محافظات

مصادرة طن من الدقيق بدون بيانات خلال حملة تموينية بالمنيا

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:11 م
صدى البلد
أيمن رياض
حررت مديرية التموين بالمنيا 83 محضرا مخالفا، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة الرقابة التموينية بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملة أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفة في مجال متابعة ومراقبة السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث جاءت المخالفات ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار - عدم حمل شهادة صحية - ضبط سلع بدون فواتير)، وأضاف انه تم مصادرة 1000 كيلو من الدقيق بدون فواتير و32 لترا من زيت الطعام بدون بيانات.

وفى مجال متابعة ومراقبة البدالين التموينيين تم تحرير 17 محضرا مخالفا ما بين (عدم الإعلان عن وصول السلع التموينية - عدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل - عدم الإعلان عن أسعار البوتاجاز).

وفى مجال مراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 58 محضرا مخالفا ما بين (نقص بالوزن - عدم إعطاء بون صرف للمواطن - عدم نظافة أدوات العجن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف بدون إذن - عدم الاحتفاظ بميزان حساس).

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