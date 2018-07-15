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كأس العالم

مصر ترفع رصيدها إلى 7 ميداليات في بطولة العالم للكونج فو للشباب

الأحد 15/يوليه/2018 - 07:52 م
صدى البلد
ا ش ا
رفع منتخب مصر رصيد ميداليته إلى 7 ميداليات في بطولة العالم للكونج فو للشباب المقامة حاليا في البرازيل، وذلك بعدما أضاف محمد أمين وسميرة موسى، ميداليتين برونزيتين خلال منافسات البطولة.

واحتل محمد أمين المركز الثالث في منافسات وزن 56 كجم، كما جاءت سميرة موسى في المرتبة الثالثة في منافسات نفس الوزن للسيدات.

بتلك النتائج.. ارتفع رصيد مصر إلى 7 ميداليات حتى الآن، عقب الميدالية الذهبية التي حققها اللاعب يوسف عبد الرحمن في إطار منافسات القتال الوهمي، والميداليتين الفضيتين التي توجت بهما اللاعبة سارة صلاح في منافسات الأساليب، والفضية التي حصل عليها اللاعب زياد أيمن، والميدالية البرونزية التي حققها محمود فهيم.

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