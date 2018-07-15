تنسيق الثانوية العامة 2018.. برامج كلية الآداب بجامعة القاهرة

اعتمدت كلية الآداب جامعة القاهرة 7 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة، بتنسيق الثانوية العامة 2018، للعام الجامعي 2018/2019، وتأتي البرامج المعتمدة منها خمس برامج للترجمة التخصصية، وبرنامج للكتابة الابداعية باللغة الانجليزية، وبرنامج للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، أن تلك البرامج ستقدم خدمة تعليمية مميزة لقطاع كبير من الطلاب الذين يتطلعون لدراسة الترجمة التخصصية، ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، التي يزداد الطلب عليها، وقد جري تحديد مجالاتها في ضوء احتياجات سوق العمل.



وأضاف الخشت، أن تلك البرامج تأتي في إطار تكريس جامعة الجيل الثالث والتى يقوم التعليم بها علي المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية واستقطاب الطلاب الوافدين.



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب، استعداد الكلية لتفعيل الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة مع بداية الفصل الدراسي الأول 2018/2019 وتوفير الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتجهيز القاعات الدراسية والمعامل بالوسائل التعليمية الحديثة التي تساعد علي تنفيذ البرامج بالشكل الأمثل.



وأكد عميد كلية الآداب علي وجود فرص أمام الدارسين بتلك البرامج للتدريب على الترجمة واستخدام اللغة داخل الكلية من خلال المعامل المتوفرة، والتدريب من خارج الكلية من خلال الدفع بالطلاب أثناء سنوات الدراسة للتدريب لدى الجهات والمؤسسات المستفيدة من الخريجين، مضيفًا أنه سيتوفر للدراسين بتلك البرامج فرص للحصول على منح دراسية بالداخل والخارج، حيث سيتوفر للدارسين المتفوقين فرص إعفاء من نسبة من رسوم الخدمات التعليمية في الداخل، كما سيتوفر لهم فرص الحصول على منح لدراسة بعض المقررات لفصل دراسي أو أكثر.



وفي صعيد متصل، تأتي شروط التنسيق الداخلي بأقسام الكلية بتنسيق الجامعات 2018، "انتظام"، على النحو التالي.



اللغة العربية، أعلن القسم، قبول 150 طالبا من الحاصلين على أعلى الدرجات في مادة اللغة العربية بالثانوية العامة 2018، على ألا تقل الدرجة عن 70 درجة.



اللغات الشرقية وآدابها، يقبل القسم 750 طالبًا من الحاصلين على أعلى الدرجات في المجموع الكلي.



اللغة الإنجليزية، أولًا الثانوية العامة المصرية، يقبل القسم 160 طالبًا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى وهو (المجموع الكلى ومجموع درجات اللغتين اﻹنجليزية والعربية) بشرط، يكون الطالب حاصلًا على نسبة 92% أى (46/50) فى مادة اللغة الإنجليزية، والحصول على نسبة (85%) على اﻷقل فى مادة اللغة العربية، واجتياز الطالب لامتحان قبول تحريرى باللغة اﻹنجليزية لقياس مستوى اﻷداء اللغوى للطلاب.



ثانيًا: الثانوية اﻹنجليزية والأمريكية "لا يقبل القسم الشهادات المعادلة من الدول العربية"، الثانوية اﻹنجليزية بحد أدنى (B)، الدبلومة اﻷمريكية بحد أدنى (B)، اجتياز امتحان تحديد المستوى باللغة الإنجليزية.



ثالثًا: بالنسبة للطلبة المحولين: يقبل القسم الطلبة المحولين حتى بداية الدراسة فقط بنفس الشروط السابقة بالقسم، ولا يتجاوز عدد الطلاب المحولين 20 طالبًا، مع اجتياز امتحان تحديد المستوى باللغة الإنجليزية.



رابعًا: بالنسبة للطلاب خريجى المدارس اﻷلمانية والفرنسية: يشترط أن يكون الطالب حاصلًا على 96% في اللغة اﻹنجليزية، مع اجتياز امتحان تحديد المستوى باللغة الإنجليزية.



خامسًا بالنسبة للطلاب الوافدين: اجتياز امتحان تحديد المستوى باللغة الإنجليزية، وأن يقدم الطالب صورة من شهادة الثانوية موضحًا فيها دراسته للغة اﻹنجليزية على ألا يتجاوز عدد الطلاب 20 طالبًا.



اللغة الفرنسية وآدابها، أن يكون الطالب من خريجى المدارس الفرنسية، ويقبل القسم الحاصلين على 90% في مجموع درجات اللغات الثلاث، واجتياز المقابلة الشخصية.



اللغة الألمانية، يقبل القسم الحاصلين على شهاد الأيبتور والثانوية العامة من المدارس الألمانية المعتمدة، وكذلك الطلاب الحاصلين على الشهاد الثانوية العامة المصرية "إذا كانت مسبوقة بالشهادة الإعدادية من المدارس الألمانية"، ويقبل القسم الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من المدراس الأجنبية المشاركة في برنامج مدارس شركاء المستقبل "pasch "، "تدريس اللغة الألمانية كلغة أولى للطالب من الفصل الخامس الابتدائي"، ويقبل القسم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من مدراس حكومية أو خاصة أو لغات بشرط اجتياز المستوى B2، "أي أن يكون قد حصل على شهادة A2-Zertifikat" "، وذلك وفقًا للإطار المرجعي اﻷوروبي لتعليم اللغة اﻷلمانية من خلال معهد "جوته"، وكذلك قبول الطلاب الوافدين والمحولين بشرط انطباق عليه تلك الشروط ولا يزيد عدد الطلاب عن 30 طالبًا.



الدراسات اليونانية واللاتينية وآدابها، يقبل القسم كل من حصل على 167 درجة فأكثر في مجموع اللغات الثلاث، ولا يقبل القسم أي تحويلات من الأقسام الأخرى بعد الأسبوع الثاني من الدراسة.



اللغة اليونانية الحديثة، يقبل القسم 50 طالبًا وطالبة من الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى "المجموع الكلى ومجموع اللغات الثلاث"، ولا يقبل القسم المحولين من الأقسام الداخلية من الكليات الأخرى".



اللغة اليابانية وآدابها، يقبل القسم 25 طالبًا وطالبة من الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى "المجموع الكلى ومجموع اللغات الثلاث"، على ألا يقل مجموع الدرجات عن 85% من درجات اللغة شعبتي "أدبي وعلمي"، ويقبل القسم وافدون "طلاب الجنسية العربية فقط"، لا يقبل القسم التحويلات من الكليات الأخرى والأقسام داخل الكلية.



اللغة الإسبانية، يقبل القسم 60 طالبًا وطالبة من الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري"المجموع الكلى ومجموع اللغات الثلاث" بحيث "46 طالب مستجد+ 4 محولين+ 10 طلاب من الشهادات المعادلة والوافدون"، والقسم لا يقبل الباقيين للإعادة "محولين من كليات أخرى أو أقسام داخلية".



اللغة الصينية، يقبل القسم 60 طالبًا وطالبة من الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى "المجموع الكلى ومجموع اللغات الثلاث".



اللغة الإيطالية، يقبل القسم 40 طالبًا وطالبة من الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى "المجموع الكلى ومجموع اللغات الثلاث".



اللغة الروسية، يقبل القسم 40 طالبًا وطالبة من الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى "المجموع الكلى ومجموع اللغات الثلاث".



التاريخ، يقبل القسم الطلاب الحاصلين على 70% من درجة التاريخ في الثانوية العامة للأدبي، ويقبل القسم 100 طالب من العلمي.



الجغرافيا، يقبل القسم 200 طالب، من اعلى المتقدمين في المجموع الكلي منهم 25% وافدين ومحولين من جامعات أخرى بشرط "أن يكون الطالب حاصل على 85 % فأكثر بالنسبة للأدبي، و90% فأكثر بالنسبة لعلمي".

الفلسفة، يقبل القسم طلاب الشعبة الأدبية بشرط حصول الطالب على 70% من مجموع اللغات.



علم النفس، يقبل القسم 70 طالبًا من أعلى المتقدمين في المجموع للكلية.



علم اجتماع، يقبل القسم 100 طالب "50 من الشعبة الأدبية، 50 طالب من الشعبة العلمية"، يقبل القسم الطلاب الوافدين والشهادات المعادلة، يقبل القسم الطلاب الحاصلين على المؤهلات عليا، ولا يقبل القسم المحولين من كليات أخرى أو من الأقسام الداخلية بالكلية والطلاب الذين يعانون إعاقات ذهنية "دمج" أو أي إعاقات أو مشكلات تخالف شروط القبول بالقسم، واجتياز المقابلة الشخصية.



المكتبات والوثائق والمعلومات، يقبل القسم 100 طالبًا الأعلى من المتقدمين فى المجموع الكلي، مع قبول التحويلات من الأقسام الأخرى بالكلية "المستجدين فقط" أو منكليات أخرى في حدود 20 طالب، والمستجدون والباقون والمحولون من الأقسام الداخلية بالكلية في حدود 10 طلاب، الباقون المحولون من الأقسام الداخلية في حدود 10 طلاب.



وتأتي شروط الالتحاق بالكلية "انتساب موجه" بتنسيق الجامعات 2018، على النحو التالي.



اللغة العربية وآدابها، يقبل القسم150 طالبًا من الحاصلين على أعلى الدرجات في مادة اللغة العربية بالثانوية العامة 2018.



التاريخ، قبل القسم 400 طالب من الحاصلين على أعلى الدرجات في المجموع الكلي من الشعبيتن الأدبية والعلمية.



الفلسفة، يقبل القسم 200 طالب من الحاصلين على أعلى الدرجات في مجموع درجات اللغات الثلاث.



اجتماع، يقبل القسم 300 طالب من الحاصلين على أعلى الدرجات في المجموع الكلي مع اجتياز المقابلة الشخصية.



وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية وذلك لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 16 يوليو الجاري، وحتى يوم الجمعة الموافق 20/ 7/ 2018، بحد أدنى للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% فأكثر، والشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر.



