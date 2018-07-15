مباحثات سرية بين بريطانيا والإكوادور لإجلاء مؤسس ويكيليكس

تجري بريطانيا محادثات سرية مع الإكوادور لإجلاء مؤسس موقع التسريبات ويكيليكس جوليان أسانج من سفارتها في لندن.



ويجري مسؤولون أجانب بارزون يعتقد أنهم سيشملون وزير الخارجية البريطاني الجديد آلان دنكان، وفقا لما نشرته اليوم الاحد، صحيفة ديلي ميل، ان محادثات تتم لمحاولة تقرير مستقبل أسانج.



وكان يعيش مؤسس ويكليكس في سفارة الاكوادور في نايتسبريدج في لندن منذ يونيو 2012 ويخشى أنه سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة إذا ما غادر.



وتأتي المباحثات رفيعة المستوى قبل أسابيع قليلة من زيارة رئيس الإكوادور الجديد لينين مورينو، المملكة المتحدة الذي سبق أن وصف أسانج بـ "قرصان"، وفقا لصحيفة صنداي تايمز.



وتعتقد مصادر مقربة من أسانج أن حقه السياسي لا يمكن إلغاؤه وأنه ليس على علم بالمحادثات رفيعة المستوى.



وفي زيارته الأخيرة إلى الإكوادور في أواخر يونيو، أثار نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس قضية "الناشط الأسترالي المناهض للسرية".



وقال وزير خارجية الاكوادور خوسيه فالنسيا: أن جوليان أسانج كشخص يقيم حاليا، وفق حق اللجوء، في سفارتنا ولا يدخل ، لذلك ، على جدول أعمال مع الولايات المتحدة"



وقد حصل أسانج على حق اللجوء السياسي في عهد الرئيس السابق رافائيل كوريا، ولكنه يبدو أبعد ما يكون عن الإبحار السلس مع الإدارة الجديدة بشأن المطالبة بهذا الحق



يذكر أنه قد تم قطع اتصال أسانج بالإنترنت في شهر مارس من هذا العام وتم وضع قيود على من يمكنه زيارته.