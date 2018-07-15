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محافظات

رفع الإشغالات في حملة بشوارع حلوان

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:12 م
رفع الإشغالات في
رفع الإشغالات في حملة بشوارع حلوان
عبد العزيز جمال
شنَّت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان، برئاسة اللواء محمد عبد الحميد، رئيس الحي، حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والمخالفات، بالتعاون مع شرطة المرافق.

وأوضح رئيس الحي أن الحملة استهدفت إزالة إشغالات المحلات والباعة الجائلين من ميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها، وتمت مصادرة المضبوطات بمخزن الحى.

ومن جانبها، شدّدت جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على ضرورة استمرار فرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمني لإعادة الوجه الحضاري بجميع الطرق والمحاور والميادين بأحياء المنطقة، وإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات.

كما أطلق الحي حملة نظافة وتجريد من خلف مستشفى النصر حتى مدرسة الرشاد الابتدائية وشارع عمربن عبد العزيز وشارع لطيف امام نادى حلوان العام.


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