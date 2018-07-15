إحالة أستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا لمجلس تأديب

أحال الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، اليوم، الاحد، عضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية إلى مجلس التأديب، وذلك لاتهامه بإصدار عبارات بأسلوب غير لائق لزميلته المدرس المساعد بنفس الكلية.



تلقى رئيس الجامعة شكوى من "هـ.ر" المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية، ضد الدكتور "و. م" الأستاذ بكلية التربية الرياضية فى ١٢ مارس الماضي مرفقًا به CD تتهم فيه الأستاذ الجامعي بأنه صدرت منه عبارات نحوها بأسلوب غير لائق.



تم إحالة الواقعة إلى المحقق القانوني للجامعة وعميد كلية الحقوق بجامعة بنى سويف وتم إجراء التحقيق بمعرفة المحقق القانوني، والذي أوصى بإحالة الدكتور "و. م" الأستاذ بكلية التربية الرياضية الى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وقد وافق رئيس الجامعة بتاريخ 24 مايو الماضي على ما انتهى إليه التحقيق، وقرر إحالة الأستاذ لمجلس التأديب.