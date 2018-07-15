أبو ستيت: الاستفادة من خبرات 9000 باحث في الإرشاد الزراعى

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن دور مركز البحوث الزراعية ليس فقط البحث العلمي ولكن أيضا الإرشاد الزراعي.



وأضاف الوزير أنه سوف يتم تفعيل دور أكثر من 220 مركزا إرشاديا على مستوى الجمهورية لخدمة الفلاحين وإرشادهم زراعيا، مؤكدا أنه يوجد 9000 أستاذ وعالم وباحث في مركز البحوث الزراعية يبذلون جهودا كبيرة في مجال البحث العلمي الزراعي، وسوف تتم الاستفادة من خبرتهم في مجال الإرشاد لمساعدة الفلاحين.



جاء ذلك خلال ندوة لوزارة الزراعة عن القوافل الإرشادية بحضور الوزير وعدد من قيادات الوزارة.



