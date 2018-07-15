صرف علاوتين للعمال بالبنك الزراعي

وافق سيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى على صرف العلاوة الدورية المقررة لنحو 17 الف عامل بفروع البنك بالمحافظات يضاف اليها علاوة خاصة بنسبة 10% من الاجر الاساسى الى جانب صرف 250 جنيها لكل عامل تضاف الى الراتب الشهرى.



أعلن جمال عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتامينات ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بان رئيس البنك وافق فى استجابة لطلب النقابة للتخفيف عن كاهل العاملين بمناسبة دخول المدارس والجامعة بارجاء خصم قيمة السلف عن شهرى يوليو واغسطس ويتم صرف هذه الزيادات مع مرتب شهر يوليو الحالى.