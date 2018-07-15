ننشر كواليس بعثة النادي المصري من المغرب

وصلت إلى مدينة السعيدية المغربية بعثة النادي المصري الذي يستعد فريقه الأول لملاقاة نظيره نهضة بركان المغربي في المباراة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للبطولة الكونفيدرالية في نسختها الخامسة عشرة.



كان الفريق غادر مقر إقامته بفندق موفنبيك كازابلانكا في تمام الساعة السادسة صباح اليوم متوجهًا إلى مطار محمد الخامس.



واستغرقت البعثة نحو 45 دقيقة للوصول الى المطار في ظل انخفاض الكثافة المرورية بشوارع الدار البيضاء مقارنة بيوم أمس الذي استغرقت فيه البعثة ما يزيد عن ساعة للوصول من المطار الى الفندق نتيجة للزحام الشديد.



من جانبهم أبدى اللاعبون اعجابهم الشديد بمدينة الدار البيضاء التي لم يشاهدوها سوى عبر نوافذ الحافلة ، خاصةً في ظل الاحترام الشديد لقواعد المرور ، والمظهر الجمالي لشوارعها التي تختلط فيه الطرز المعمارية ما بين الأوربية والأندلسية.



و قبل توجه البعثة لمطار محمد الخامس بنحو أربعة ساعات ، حرص الكابتن محمود جابر ومعه الكابتن ابراهيم غانم ومحمد شحاته وحسين حسن على نقل كافة أمتعة البعثة توفيرًا للوقت.



تأخر إقلاع طائرة الخطوط الجوية المغربية التي أقلت الفريق من كازابلانكا الى مدينة وجدة لما يقرب من 80 دقيقة ، نظرا لأسباب تقنية الأمر الذي أصاب مسئولي الفريق بالضيق.



واستغرقت الرحلة الى وجدة ما يقرب من 75 دقيقة بالطائرة ، علمًا بأن المسافة ما بين كازابلانكا ووجدة تصل الى نحو 600 كيلو متر.



وتعرضت الطائرة لمطبات جوية مفاجئة أثارت قلق العديد من اللاعبين الذي كانوا قد خلدوا للنوم خلال الرحلة.



فور وصول البعثة إلى وجدة كان في استقبال الفريق حسن عمار عضو مجلس ادارة النادي المصري والكابتن وليد بدر المدير الاداري للفريق وعدد من مسئولي نهضة بركان الذي قدموا باقة من الزهور للتوأم حسن ومعه الأستاذ شريف مزروع رئيس البعثة.



ومن جانبها خصصت إدارة نادي نهضة بركان سيارة مستقلة لتحركات شريف مزروع رئيس البعثة وحسن عمار عضو مجلس الادارة ، فيما خصصت الحافلة الخاصة بالنادي والمميزة باللون البرتقالي لنقل الفريق.



وشدد عدد من مسئولي نادي الراسينج البيضاوي الذي استضاف مران المصري أمس عدم مشاركة أيوب الكعبي نجم هجوم نهضة بركان في مباراة المصري بعد بيعه لأحد الفرق الصينية ، وهناك فرحة عارمة لدى مسئولي الراسينج خاصةً وأنهم سيحصلون على مبلغ يزيد عن مليون دولار في صفقة انتقال الكعبي الذي كان لاعبًا في الراسينج وانتقل لنهضة بركان الموسم الماضي وكان من شروط التعاقد الحصول على 25% من قيمة الصفقة في حالة احتراف اللاعب.



وبلغ طول الطريق من مطار وجدة الى مدينة السعيدية 65 كيلو متر ، وسط الجبال والتلال الخضراء وبعض الغابات الشجرية ، ويمر الطريق بالقرب من الخط الفاصل بين الحدود المغربية والجزائرية.



ويطول الفندق الذي يقيم به المصري على شاطئ البحر المتوسط مباشرة ويتميز بارتفاع نسبة الاشغال في هذا الوقت من السنة.



وبلغت درجة الحرارة بمدينة السعيدية 29 درجة ، والجو غائم نوعًا ما ، ودرجة الرطوبة تقترب من 50%.



وفور وصول الفريق الى الفندق حرص العميد حسام حسن على عقد اجتماع مغلق بلاعبيه باحدى قاعات الاجتماعات.



ومن جانبه قرر العميد ، تخصيص قاعة يتجمع من خلالها الجهاز الفني والفريق لمشاهدة مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا.



ومن المنتظر ان يؤدي الفريق أولى تدريباته على الملعب البلدي بالسعيدية في السابعة مساء اليوم بتوقيت المغرب ، الثامنة بتوقيت القاهرة.