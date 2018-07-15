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محافظات

تدريب وتأهيل 450 طفلا بالتعاون مع مؤسسة برشلونة بمطروح .. صور

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:44 م
تدريب وتأهيل 450
تدريب وتأهيل 450 طفل بالتعاون مع مؤسسة برشلونة بمطروح
نور محمود
قال اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، إنه تم تدريب وتأهيل 450 طفلا بالتعاون مع مؤسسة برشلونة كأولي محافظات الجمهورية، وذلك خلال الاحتفال بنهائى البرنامج التدريبى " فوتبول نت " بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة و مؤسسة نادى برشلونة الشهير وشركة شل .

يأتى ذلك فى إطار المشاركة المجتمعية الهادفة إلى رعاية و تدريب النشء والشباب وتعزيز ممارسة الرياضة أيمانا بأهمية تنمية الثروة البشرية قبل المادية ..من خلال تطوير المهارات الفردية والجماعية واكتشاف عناصر التميز و المواهب الرياضية بمراكز الشباب بكافة أرجاء المحافظة.

وأضاف "ابو زيد"، أن ذلك يترجم فكر وتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة لتكون مطروح كعادتها سباقة دائما فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين شباب مختلف المحافظات، واستثمار طاقات أبنائنا بعيدا عن كل تعصب أو إنحراف متسلحين بأخلاقهم وعلمهم ومواهبهم التي تميزهم وتصنع لهم مستقبل أفضل مع الثقة فى قدرة الشباب المصرى وإمكانياته الواعدة وقدرته على التحدى من أجل التميز و تطوير قدراته الإبداعية على أسس علمية من أهل العلم والخبرة .

وأشار إلى أنه بالمصادفة مع نهائى كأس العالم اليوم نرى فيه مواهب رياضية جديدة تولد على أرض مطروح..آملين أن تكون مواهب تصنع البسمة وتشجع على التميز...في وقت أصبحت فيه الرياضة هي أكثر أدوات التقارب والدعوة للسلام بين شعوب العالم، فجمعت الفرقاء قبل الأصدقاء، كما أنها أصبحت صناعة ذات عائد اقتصادى كبير يجب استثماره واستغلاله الاستغلال الامثل... بل وجعلت من الموهوبين سفراء لأوطانهم .. بعيدا عن كافة التحديات والصراعات والحروب .
تدريب وتأهيل 450 طفلا بالتعاون مع مؤسسة برشلونة بمطروح .. صور
تدريب وتأهيل 450 طفلا بالتعاون مع مؤسسة برشلونة بمطروح .. صور
تدريب وتأهيل 450 طفلا بالتعاون مع مؤسسة برشلونة بمطروح .. صور
تدريب وتأهيل 450 طفلا بالتعاون مع مؤسسة برشلونة بمطروح .. صور

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