أنت تسأل وعلي جمعة يجيب.. هل تقطيع ورقة الزواج يعتبر طلاقا ؟

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن اى عقد من عقود البيع او الشراء او الزواج أو الطلاق لابد فيها من ألفاظ لبدايتها ونهاياتها.



وأضاف " جمعة" فى إجابته على سؤال « هل يكفى للطلاق من زواج عرفى أن نمزق الورقة التى بيننا وبذلك ينتهى الأمر؟»، ام أنه لابد من التلفظ لأن الطلاق من عقود الفسوخ والعقود ألفاظ مثل البيع والشراء والزواج، والورق ما هو إلا مجرد إثبات يثبت ما هو فى الواقع من بيع أو شراء أو وكالة أو كفالة أو زواج أو طلاق وغيره من العقود.



وأشار إلى أن عقد الزواج لا يتم بورقة وكذلك عقد الطلاق حتى إذا هلكت الورقة أو احترقت لابد أن يقول الرجل لزوجته انت طالق.