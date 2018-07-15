مكتبة مصر بالأقصر: مشروع لتنمية مهارات الأطفال بالتعاون مع أصدقاء زويل

قال مدير عام مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر محمد عباس إنه تم تنظيم مشروع خاص بالأطفال على مستوى محافظات الجمهورية من خلال تكوين 4 فرق من الأطفال، يعمل كل فريق على مشروع ونموذج علمي متكامل يبرز فيه إمكانياته العلمية والثقافية ومهاراته الإبداعية، وذلك بالتعاون مع فريق أصدقاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.



وأضاف عباس - في تصريح اليوم الأحد: "أن المشروع يتضمن 4 أقسام هي (المشروع المجتمعي) ويهدف إلى علاج المشكلات المجتمعية وإيجاد حلول إيجابية لها، مشروع (سكووب نيوز) ويستهدف تنمية مواهب الكتابة والتنسيق وتعليم التصميمات وفن التحاور، مشروع (العلوم) ويستهدف الأطفال المبدعين والمخترعين وتعريفهم بأهم مصادر البحث وكيفية التسويق لمشروعاتهم العلمية، ومشروع (فريق المعلومات) ويعرف الأطفال سبل جمع المعلومات وسرعة فهمها واستيعابها وكيفية توظيف هذه المعلومات".



وأوضح مدير مكتبة مصر أن الهدف من المشروع تنمية مهارات الأطفال ومساعدتهم على الابتكار والتطور الفكري والإبداع في مجالات مختلفة، وكيفية استغلال المواهب وتوظيفها ويستهدف الأطفال الذين يتراوح أعمارهم من 5 وحتى 10 سنوات..منوها بأنه سيتم فتح باب التقدم اعتبارا من غد الاثنين.