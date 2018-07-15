مشروعات البرلمان تنسق مع المحافظين لتفعيل مبادرة المنافذ المتنقلة

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد على يوسف اجتماعا مع مسئولى الصندوق الاجتماعى، لمناقشة عدد من تصميمات مشروعات عربات الطعام المتنقلة لتوفر فرص عمل للشباب.



وقام مسئول الصندوق الاجتماعى ، بعرض عدد من نماذج المشروعات منها سيارات بيع الفيشار، حيث يبدأ سعرها من 1200 جنيه إلى جانب عرض نموذج لسيارات بيع البطاطس والزلابيا التى يصل سعرها إلى 4200 جنيه.



وطالب النائب محمد على يوسف ، بتصميم نموذج سيارات متنقلة لعربات الفول ،وغيرها من عربات بيع السلع الموسمية مثل التين الشوكى والذرة المشهورة وذلك حتى تستطيع اللجنة الترويج لتلك المنتجات بين الشباب ، فى مختلف محافظات الجمهورية.



وأشار إلى أن اللجنة ستنسق مع المحافظين ، لتوفير شارع معين بايجار شهرى ، ليكون ذلك مكانا لفتح فرص عمل للشباب مع الحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظات.



وشدد رئيس اللجنة ، على ضرورة مطابقة سيارات بيع اللحوم المجمدة ، للمواصفات القياسية ، لافتا إلى أنه سيكون هناك نوعان من سيارات بيع اللحوم للشباب منها السيارات المجمدة والمقدرة ،مضيفا أن مشروع سيارات بيع اللحوم والدواجن، سيكون الإقبال عليها كبيرا جدا،خاصة مع وجود قرار منع تداول الطيور الحية وهو الأمر الذى سيجعل الإقبال كبيرا، وأنه سيتم تجهيز خطابات المحافظين، مرفقا بها قانون تنظيم بيع السيارات المتنقلة ، وذلك تمهيدا لإعداد زيارات للمحافظات، لتفعيل منظومة عربات بيع الطعام المتنقلة فى المراكز والقرى.



كان مجلس النواب، وافق على مشروع قانون "تنظيم عمل وحدات الطعام الُمتنقلة" المقدم من النائب محمد علي يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب و60 نائبا آخرين.



وأكد تقرير لجنة المشروعات الصغيرة التي ناقشت القانون قبل إحالته للجلسة العامة، أن القانون يأتي إيمانا من مجلس النواب بدوره التشريعي في تشجيع المشروعات متناهية الصغر، ومنها "عربات الطعام المتنقلة"، وذلك في ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسى مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة لاسيما العربات المتنقلة وتوجيه المسئولين التنفيذيين بالعمل على حل هذه الاشكالية.

