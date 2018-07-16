ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم الشرع فى إنارة القبر عند الدفن

الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "يوجد عندنا قبور لدفن الموتى تكون مظلمة عند الدفن، فهل إنارة القبر عند الدفن لتجنب كل هذه الأخطاء جائزةٌ شرعًا، أم هي حرام؟.

وأجابت الإفتاء، على السؤال، أنه لا مانع شرعًا من إنارة القبر عند الدفن، بل قد يكون هذا الفعل واجبًا إن احتاج المشيعون ومتولي الدفن إليه لإتقان عملية الدفن.

وأشارت إلى أن ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجب، وقد دلت النصوص الشرعية على مشروعيته، وليس هذا من البدعة كما يفهم بعض الناس.

ترشيحاتنا

شاهد.. صور تذكارية بين أبو ريدة وماكرون وزوجتيهما في وجود بوتين

ماكرون يقبل رئيسة كرواتيا بعد المباراة النهائية في حضور زوجته.. فيديو

شاهد..رئيسة كرواتيا توزع القبلات والأحضان على اللاعبين بعد فوز فرنسا

إضاءة برج إيفل بألوان العلم الفرنسي احتفالا بكأس العالم .. صور

تنسيق الجامعات 2018.. قواعد قبول طلاب مدارس النيل بالجامعات

بوتين يسمح لمشجعي كأس العالم بدخول روسيا دون تأشيرة لنهاية العام

جريزمان يحتفل بعلم أوروجواي بعد فوزه بالمونديال

احتفالات هيستيرية للجماهير الفرنسية فى الشانزليزيه .. صور

وزيرة الصحة: إذاعة السلام الجمهوري بالمستشفيات سنة حسنة وليس قرارا وزاريا

احسن لاعب في كأس العالم 2018 .. مودريتش يتفوق على الكبار

أرقام وإحصائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018

الطويلة يرفض بيع نادي نجوم المستقبل لمستثمر إماراتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إضاءة برج إيفل بألوان العلم الفرنسي احتفالا بكأس العالم .. صور

وزيرة السياحة تشجع المنتخب الفرنسي بنهائي كأس العالم.. صور

رئيس مجلس النواب في عزاء قدري أبو حسين.. فيديو وصور

50 صورة ترصد أحزان لاعبي منتخب كرواتيا

احتفالات هيستيرية للجماهير الفرنسية فى الشانزليزيه .. صور

فيديو

هاني الناظر ينفي وجود البيض والأرز الصيني بمصر
منى محرز: مصر الأول أفريقيا والعاشر عالميا في إنتاج الأسماك
التاسعة على الثانوية الأزهرية: نظمت وقتي بين المذاكرة ومساعدة والداتي .. فيديو
رئيس تحرير مجلة البيت لصدى البلد: لم أتخيل العمل بمجال الصحافة والهندسة كانت طموحي ..لا أخشى المغامرة المحسوبة في عملي وأبحث عن الجودة ..فيديو وصور
وزراء وسياسيون ورموز المجتمع فى عزاء قدرى أبو حسين.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟

ما توقعاتك لنتيجة مبارة فرنسا وكرواتيا ؟