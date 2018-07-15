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ثقافة

ننشر محاور الملتقى الفكري للقومي للمسرح

الأحد 15/يوليه/2018 - 11:03 م
صدى البلد
طارق موسى
يقيم المهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة د. حسن عطية، الملتقى الفكرى المسرحى ، ضمن فعاليات المتعددة ، والذى تنظمة وزارة الثقافة فى الفترة من 19 يوليو و2 أغسطس المقبل.

قال الناقد المسرحي "أحمد هاشم" المشرف على الملتقى انه يتضمن اربع محاور سيتم اقامته فى المجلس الاعلى للثقافة فيما عدا المسرح السودانى والذى سيقام فى المسرح القومى بالعتبة .

فى يوم السبت 21 يوليو 2018 يناقش ( محور عن الكاتب محمود دياب ) يدير الندوة دكتور محمود نسيم – ويتحدث فيها د.حسين عبدالقادر، الناقد محمد الروبى ، احمد خميس.

اما يوم الاحد 22 يوليو 2018 يناقش ( محور عن الكتابات الجديدة ) يدير الندوة احمد الحناوى .. ويتحدث فيها احمد خميس، عبد الناصر حنفى وفى الجزء الثانى سيتم شهادات الكتاب (، صفاء البيلى ، سامح عثمان ) .

اما يوم الاثنين 23 يوليو 2018 .يناقش (محور عن الكتابات الجديدة ) .. يدير الندوة هشام ابراهيم ويتحدث فيها المتحدثون ليليت فهمى، رامز عماد ، د.محمود سعيد وفى الجزء الثانى سيتم تقديم شهادات الكتاب (شاذلى فرح، بكرى عبدالحميد ، عيسى جمال) .

وفى يوم الثلاثاء 24 يوليو 2018 يناقش ( محور عن مسرح الطفل بين الواقع والمامول ) يدير الندوة الفنانة عزة لبيب ويتحدث فيها د/محمد ابو الخير، د/نبيلة حسن .

وفى يوم الاثنين 30 يوليو 2018 بالمسرح القومى عن المسرح السودانى ويدير اللقاء محى الدين عبد الحى ويشارك فيها د. على مهدى ومجموعة من النقاد والفنانييبن السودانيين

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